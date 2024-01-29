雲林草嶺櫻花祭2/10登場 盼打造不一樣走春旅遊

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣長張麗善今天表示，草嶺石壁櫻花季2月10日登場，1萬株各品種櫻花綻放，歡迎大家上山走春，創造不一樣的春季旅遊記憶。

雲林縣文化觀光處今天在石壁九芎神木辦理宣傳記者會指出，今年櫻花季特別主打櫻花季期間特色遊程、山村市集、和洋服飾體驗等3大亮點。

張麗善表示，草嶺石壁地區種植約有1萬棵櫻花樹，分布面積約18公頃，今年櫻花期自2月10日起至3月10日止，主要賞櫻處在青山坪農場、石壁九芎神木、美人谷等景點。

她指出，位於草嶺的「青山坪咖啡農場」花期較早，2月1日起櫻花盛開；石壁九芎神木、美人谷稍晚約於2月10日後盛放，品種包含有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，為了讓民眾輕鬆走訪，縣府今年補助公所規劃接駁車服務，共有4個路線，分別是第一停車場往返九芎神木停車場、第一停車場往返青山坪農場、第二停車場旁蓬萊瀑布往返九芎神木停車場，以及九芎神木停車場往返石壁湖、雲嶺之丘、五元兩角。

汪令堯指出，花季期間，接駁車僅於春節連假初一至初五及例假日行駛，上山接駁時間為上午8時至下午3時止，下山接駁時間為上午10時至下午5時，發車班距以15分鐘為原則，搭乘民眾一律收費新台幣50元，各接駁路線均可搭乘，僅收取一次費用，歡迎民眾多加利用。

雲林縣交通工務局提醒民眾，活動期間特定路段假日實施交通管制，平日不管制，管制時間每日上午7時至下午5時，管制路段有草嶺第一停車場至青山坪咖啡農場入口處、149甲線叉路與蓬萊瀑布入口處、東壁山莊至九芎神木入口處、40號農路等。（編輯：戴光育）1130129