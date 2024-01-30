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網傳2甜糕賣359元惹議 北市：流動攤販已促標價

2024/1/30 13:48（1/30 14:30 更新）
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藝人謝麗金發文指在北市傳統市場買2片甜糕要價新台幣359元。（圖取自臉書facebook.com）
藝人謝麗金發文指在北市傳統市場買2片甜糕要價新台幣359元。（圖取自臉書facebook.com）
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（中央社記者劉建邦台北30日電）網友發文質疑在北市傳統市場買2片甜糕竟要價新台幣359元。台北市法務局今天指出，發生爭議為中崙市場外流動攤販，已告知管理員等通知攤販須標示價格及計價，若未改善可裁罰。

台北市政府市場處發布新聞資料表示，媒體報導有消費者日前在中崙市場購買2片甜糕，因未問價格且店家已分切完成，後續發現總金額要新台幣359元，感到後悔並質疑攤販未明確標價，影響權益。

市場處指出，經查確認販售甜糕攤販是在中崙市場外面的流動攤販，為維護消費者權益，會同台北市消保官到場稽查，並確實要求商家標示價格。

法務局表示，消保官會同市場處人員前往查核中崙市場及附近流動攤販，經查訪發現，引發爭議的甜糕攤商是流動攤販，只有在週日開賣且不是每週到市場外擺攤。

法務局指出，已通知攤位出租房東及流動攤販管理員應轉知甜糕攤販，後續須明確標示價格及計價方式，並把改善後照片回傳給市場處人員，若未改善將依台北市消費者保護自治條例裁罰新台幣2萬元至10萬元。

法務局表示，將要求市場自治會及攤販管理員加強向周遭攤位宣導，商品需明確標示價格及計價方式，並持續輔導攤販，保障消費者權益。

此外，市場處指出，到傳統市場消費的民眾，購買商品前可先問價格，若攤販未告知價格且有強迫購買狀況，建議民眾直接拒買，並記下攤位位置及攤名後，撥台北市民當家熱線1999檢舉，市場處將會同消保官加強聯合稽查取締，維護消費者購物安全。（編輯：戴光育）1130130

#台北市
#台北市法務局
#台北市政府市場處
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