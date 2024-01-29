北市抽驗年貨 花椒竹笙白木耳檢出殘留物

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台北市衛生局公布年節食品抽驗結果，花椒、生鮮蔬果、竹笙、白木耳、菇類都有數件被檢出殘留農藥、重金屬、漂白劑等，衛生局提醒民眾辦年貨時選擇包裝及標示完整的產品。

衛生局今天發布新聞稿表示，農曆年前至北市賣場、傳統市場、餐廳、食品行、小吃店等地點進行年節食品抽驗，共計抽驗蜜餞、花椒、澱粉製品、金針、米濕製品、零食豆乾製品、白木耳、竹笙、生鮮蔬菜、糖果及果凍、即食餐食類、菇類、穀豆類、生鮮水產及其加工品、生鮮肉品及其加工品等計182件。

其中，20件產品不符規定，包含19件品質檢驗不符規定（3件標示同時不符規定） 及1件標示不符規定。

衛生局指出，重點檢驗項目為防腐劑、漂白劑、著色劑、甜味劑、保色劑、殘留農藥、乙型受體素類、微生物、多重動物用藥、黃麴毒素、硼酸及其鹽類、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、重金屬等。

檢驗結果，以花椒不合格率最高（80%，4件/5件），其次為生鮮蔬果（60%，6件/10件）及竹笙（30%，3件/10件）。

分析19件品質檢驗不符合規定產品違規原因，4件「花椒」、6件「生鮮蔬果」、3件「竹笙」、2件「白木耳」、2件「菇類」分別檢出1至8項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」（其中2件「竹笙」分別同時檢出重金屬鎘不符食品中污染物質及毒素衛生標準、漂白劑二氧化硫不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準）。

竹笙也被檢出殘留農藥不符規定。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）

另2件「即食豆乾」檢出防腐劑己二烯酸不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

衛生局表示，同時執行包裝食品標示檢查，其中4件產品不符合規定，違規原因為2件「花椒」及1件「蝦米」標示不實；1件「豆干」未依相關規定以中文標示。

衛生局指出，已通知販售商及進貨端業者立即下架，產品來源為外縣市者已移請所轄縣市衛生局辦理；來源屬北市者，經調查確認違規屬實，依違反食品安全衛生管理法辦理。

衛生局提醒，選購年節產品時，除到信譽良好店家或網路電商平台購買外，儘量選擇包裝及標示完整產品，並確認網站有清楚明確標示產品資訊；購買後也應依標示上建議的保存方式儲存，冷凍食品應避免反覆解凍與冷凍，即食產品應儘速食用完畢。

另外，衛生局也公布醃漬及脫水蔬果（含蜜餞）抽驗結果，共計抽驗51件食品，檢驗防腐劑、漂白劑、殺菌劑、著色劑及甜味劑等項目，同時進行標示查核，檢驗結果6件品質不符規定，不合格率11.76%。

不符規定者，為「酸菜」3件，分別檢出防腐劑苯甲酸或漂白劑二氧化硫超標；「醃漬鳥梨」及「鳥梨」各1件，檢出甜味劑環己基（代）磺醯胺酸鹽、糖精；「漬の菜」檢出漂白劑二氧化硫超標。

衛生局呼籲業者謹慎使用食品添加物，務必遵守食品添加物使用範圍及限量暨規格標準規定，不過量使用、遵照使用範圍及限制，針對包裝產品外包裝標示，也要落實完整標示，避免因標示未完全或標示錯誤而違規，影響民眾選購權益。（編輯：戴光育）1130129