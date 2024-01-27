北市年貨大街首創接駁車 買年貨免受停車之苦

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）台北市長蔣萬安今出席年貨大街活動，表示今年首創接駁車，從捷運北門站2號出口，迪化街南、北2街口以及後站商圈定期都會有專車，歡迎民眾來辦年貨、體驗濃濃年味。

蔣萬安今出席後華地商圈年貨大街走街活動，接受媒體聯訪時表示，今年年貨商圈活動把北市十大年味商圈串聯起來。今天來到台北地下街、台北後站商圈及華陰街北車商圈，帶大家搶先體驗濃厚年味。

蔣萬安指出，今年首創接駁專車，讓民眾不用再大包小包飽受搭車、停車之苦，交通局特別協調接駁專車，從北門2號出口，迪化街南、北兩街口以及後站商圈都會有定期接駁專車，辦年貨更便利。

蔣萬安說，迪化年貨大街，在迪化街口與永樂市場廣場前有4幅巨型龍偶以及共創燈籠，也跟電商平台合作，線上買年貨方便快速。

另外，媒體詢問政治題，表示新北市長侯友宜稱讚蔣萬安更像總統候選人，國民黨是否已決定派他選2028總統。蔣萬安回「侯市長也加入人力銀行的行列了嗎」，推動市政現在是他跟侯友宜的責任。（編輯：張銘坤）1130127