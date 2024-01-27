公托幼兒猝死後 新北將無預警稽查檢視監視器

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）新北日前發生公托幼兒疑因戴口罩悶窒息死亡事件，市府社會局今天表示，除不定期無預警稽查托育中心，並同時檢視監視器畫面，加強查核用餐及睡眠時段，避免發生不恰當行為。

新北市某公立托育中心1名幼兒22日趴躺時無呼吸心跳，送醫仍不治。家屬質疑，老師強硬要求幼兒戴口罩引發大哭淚水浸濕口罩導致窒息。警方擷取監視器影像調查，新北地檢署25日相驗，訂2月初解剖釐清死因。

市長侯友宜日前接受聯訪時，非常痛心和遺憾，並強調主管單位社會局與托育業者要省思，社會局應不斷強化監督管理機制，確保孩子在托育中心能安全無虞。

市議會民進黨團總召集人鄭宇恩呼籲，侯友宜既然已回歸新北市政，不要只是說說「加倍奉還、加倍努力」；黨團監督重大社會安全事件，要求市政府要檢討改善防止再發生悲劇。

社會局今天回應中央社記者詢問，對托育中心監督管理機制具體做法為何；副局長許秀能說，社會局除了不定期無預警稽查，並同時檢視監視器畫面，加強查核用餐及睡眠時段，以避免發生不恰當行為。

社會局表示，將持續透過訪視輔導、教育訓練與各項會議，周知托嬰中心。（編輯：方沛清）1130127