北台8縣市實施幸福保衛站 侯友宜訪視感謝超商

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（中央社記者黃旭昇新北27日電）北台8縣市實施「幸福保衛站」，新北市長侯友宜今天訪視超商感謝業者與縣市政府合作，成為急難學童安全守護據點。4大超商協助建構社會安全網，不遺漏任何人，一起守護孩子。

北台8縣市今年1月20日起，結合統一、全家、萊爾富及來來（OK）超商，同步實施「幸福保衛站」；18歲以下學生遇家庭急難飢餓時，可至超商求助取餐，不需證件可取新台幣100元內餐飲，在店內食用。

侯友宜上午前往萊爾富超商北縣員山店，感謝4大超商時表示，新北推「幸福保衛站」11年，當初源自於警察與超商合作的守護兒童安全據點，協助孩子急難救助，並在取餐時瞭解追蹤，關心背後的因素。

他說，與台北市長蔣萬安共同面對雙北的共同生活圈，解決捷運、跨區的橋梁問題，「幸福保衛站」也合作無間，讓雙北生活圈成為北台灣，也成為台灣的學習典範。

教育局說，民國112年新北擔任北台區域發展推動委員會輪值縣市，跨縣市合作提升城市發展競爭力。新北提出「幸福保衛站」合作提案成為亮點，納入合作計畫協助發生急難的18歲以下學童取餐。

教育局統計，新北市實施「幸福保衛站」11年來，照顧了9萬2000名孩子，啟動社政、教育及社會安全網體系照顧弱勢家庭。1月20日北台8縣市同時實施後，180萬名學童被守護，也希望能擴及全台灣，讓孩子們碰到困難時，即時獲幫助。（編輯：方沛清）1130127