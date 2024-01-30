小琉球觀光與生態兩難 海委會提遊客總量管制3決議

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（中央社記者張已亷高雄30日電）屏東縣小琉球觀光興盛，造成環境承載過量與生態破壞，海委會提出「潮間帶管理」、「獨木舟、SUP等遊憩浮具管制」、「遊客總量管制」3大決議，跨領域合作，盼解決地方困境。

海洋委員會今天發布新聞稿指出，小琉球面臨環境承載、海域使用區劃及遊憩管理等問題，涉及保育、漁業、航運、遊憩及國土管理等，目前已於肚仔坪、杉福、漁埕尾等3處潮間帶，規定每時段上限300人，補助屏東建置潮流生態網預約導覽系統，推動劃設海龜重要棲地，並規劃自由潛水分區，減少漁船與潛水活動間的衝突。

第20次委員會議中做成3項決定，首先是「檢討潮間帶管理措施」，由海委會、交通部及屏東縣政府，針對蛤板灣及龍蝦洞等2處潮間帶，研擬人流管控規劃；其次為「強化獨木舟、SUP等遊憩浮具管制」，由交通部研擬浮具管理制度，避免業者占用沙灘堆置浮具，影響海龜上岸產卵等生態破壞；最後將推動「遊客總量管制規劃」，由交通部評估小琉球每日觀光人數容受量。

各權責機關再於18日前往蛤板灣及龍蝦洞現地勘查，達成3點共識，包含進入潮間帶需申請導覽人員陪同、由專人不定時巡查及持續監測潮間帶生物資源量等。

海委會主委管碧玲表示，觀光擴張與生態永續的衝突，無論在哪裡都有其特殊性與地方性，從衝突中尋求共識就能建立可操作的典範。

她說，海委會將攜手交通部、屏東縣府及在地民間社團等，以溝通協調平台方式，深化各界交流並化解歧見，讓海洋生態與漁業及遊憩產業間能共存共榮。（編輯：謝雅竹）1130130