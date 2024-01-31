花蓮市與伊佐市締盟友好城市 深化觀光文化交流

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）日本鹿兒島縣伊佐市長橋本欣也率隊到訪花蓮，今天與花蓮市公所簽署友好交流協定，締盟為友好城市，雙方承諾未來深化觀光、文化交流。

締盟儀式今天上午舉行，花蓮市長魏嘉彥致詞指出，2022年收到台北駐福岡辦事處長陳銘俊來函，提到伊佐市有意與台灣地方城市加強交流，歷經2次視訊討論、實地日本參訪等形式，終於在今天正式締盟。

魏嘉彥說，花蓮市與伊佐市在自然景觀、文化特色有很多共通處，期盼未來在交流協定基礎下，深化兩地在各領域的合作。

伊佐市團隊專程來台進行3天2夜行程，簽約儀式後，前往參觀太魯閣國家公園，預計明天返回日本。

橋本欣也致詞指出，原本去年8月安排來花蓮市，遇到颱風攪局，延後到昨天抵達，隨即被優美的風景、親切的人情味吸引。

橋本欣也指出，日本與台灣長期維持友好互動情誼，今年初日本能登半島發生大地震，花蓮市公所集資捐贈善款，在日本成為重要新聞，希望未來2市能更頻繁往來交流。

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外交部東部辦事處長胡琪斌致詞表示，根據交通部觀光署統計，去年1至11月有超過80萬日本旅客來台觀光，台灣人超過380萬人次赴日旅遊，顯示雙方互訪頻繁，透過簽訂友好協定，加強對友好情誼的重視。

花蓮市公所統計，花蓮市近年致力推動城市外交，與美國、日本、韓國、菲律賓、南非等國家，共締盟6個姊妹市及5個友好城市，希望帶動觀光熱潮、讓花蓮走向國際。（編輯：郭諭儒）1130131