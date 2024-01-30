花蓮市大宗廢棄物收運 估清運量破萬件

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）農曆年前，花蓮市大宗廢棄物收運即日起展開，今年預約清運有3625戶，預估超過1萬件，比往年多出2成，公所籲請民眾丟棄危險物品時包裹好，並做好分類，避免清潔隊員受傷。

因應不同里別，做為大宗廢棄物暫置區的地點，包括南濱抽水站、花蓮港天宮以及尚志路旁防汛道路共3處，市長魏嘉彥今天到南濱抽水站慰勞執勤的隊員。

魏嘉彥表示，清潔隊員平常的業務已經非常繁雜，農曆過年前又要執行清運大宗廢棄物，不僅要搬運重物，現場分類時也要避免被玻璃或重物壓傷，因此，請市民全力配合，在各里排定時間當天先行將大型家具搬運至家門前，方便清潔隊員沿家戶依序收運。

花蓮市公所表示，農曆年節前，家戶都會大掃除，並將家中舊物清除，清潔隊值勤業務量大增，同時配合國家清潔週，清潔隊也投入一年一次的免費大宗廢棄物清運作業，今年度共動員3輛抓斗車和4輛資源回收車，同時間會有4組清運人員共20人分別進行作業，增加效率。

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清潔隊長吳慶展表示，大宗廢棄物回收後，市公所將依據現有殘值及材質進行分類，若是木質家俱將進行破碎後依一般垃圾處理，彈簧床等複合材質物品則會拆解後進行回收，而電視、冰箱、冷氣等物品也會依殘值進行變賣，變賣所得將依「花蓮市公所回收廢棄物變賣所得款項保管使用要點」專款專用。

花蓮市公所將國家清潔週訂於2月1日至7日，籲請市民配合清掃居家及週邊環境，而農曆春節垃圾清運時間也將調整，2月8日、9日和13日將改由在上午9時30分起將沿路線執行日間一般垃圾及資源回收清運，垃圾定時定點及夜間則停止收運；2月15日起恢復正常夜間垃圾清運及定時定點服務，民眾多加留意。（編輯：謝雅竹）1130130