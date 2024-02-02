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荔枝椿象越冬將甦醒 中市府啟動區域整合防治

2024/2/2 18:08（2/2 19:31 更新）
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台中市農業局把握化學防治荔枝椿象關鍵時機，將自5日起至3月8日進行化學藥劑共同防治，呼籲農民配合期程、落實相關工作，讓荔枝椿象危害機率降至最低。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月2日
台中市農業局把握化學防治荔枝椿象關鍵時機，將自5日起至3月8日進行化學藥劑共同防治，呼籲農民配合期程、落實相關工作，讓荔枝椿象危害機率降至最低。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月2日
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（中央社記者趙麗妍台中2日電）農業部動植物防疫檢疫署監測資料顯示，荔枝椿象即將由越冬期甦醒，台中市政府農業局2月5日至3月8日將進行化學藥劑共同防治，呼籲農民配合防治期程、落實防治工作。

台中市農業局今天發布新聞稿表示，冬季低溫時，荔枝椿象成蟲躲藏植株葉背不易發現，至氣溫回暖，越冬成蟲才出來活動交配產卵，此時體內脂肪已消耗，行動較遲緩，對藥劑容忍性低，是關鍵的防治時機，農友用藥防治，加強葉背與枝條縫隙施藥，降低園區椿象密度。

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農業局強調，龍眼、荔枝是蜜蜂重要的蜜源，蜂群可增加果樹授粉率，應妥善保護。為避免蜜蜂採蜜時受防治藥劑誤殺，呼籲農友應儘早施藥，並在開花前10天停藥；開花期改以摘除卵片或敲擊捕捉等防治方式。

農業局說明，為確保糧食安全及永續生產模式，荔枝椿象防治策略扣合永續發展目標，導入病蟲害綜合管理（IPM）觀念，防治方法包含清園整枝，物理防治、生物防治及化學防治等方法，依作物生長期及荔枝椿象生長階段，搭配選擇適當方法，因地制宜進行害蟲整合防治，增加農業生產經濟效益、減少生態環境影響及逐步達到SDG 2及SDG 12永續發展目標。（編輯：郭諭儒）1130202

#台中市農業局
#台中市政府農業局
#農業部動植物防疫檢疫署
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