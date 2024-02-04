高雄車站 站西路彩色鋪面完工

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（中央社記者林巧璉高雄4日電）高雄車站前的站西路路面彩色鋪面在今晨完工。高雄市工務局表示，選用防滑係數較高的骨材標線並添加色料進行車道塗繪，往北的站東路為藍色、往南的站西路為紅磚色。

高雄市工務局去年完成站東路彩色鋪面工程，民眾迴響熱烈，為完善高雄車站周邊道路完整性，站西路北側彩色標線於去年11月完成；南側在與交通部鐵道局南部工程分局多次研商進行彩色鋪面施作，並提前今天上午7時完工開放通行。

工務局說明，目前站東路交通事故逐漸下降，為回應民眾建議，比照先前站西路彩色鋪面模式，以強化車道辨識度、行車導引動線及路口行車秩序，市府規劃設置南、北段路口彩色標線，一併調整停止線及機慢車停等區。

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工務局道路養護工程處表示，為提升高雄車站周邊車道辨識度及用路安全，選用防滑係數較高的骨材標線並添加色料進行車道塗繪，往北的站東路為藍色、往南的站西路則是紅磚色。

道工處道路工程科表示，這次施工由工務局、交通局、警察局、環保局、交通部鐵道局南部工程分局共同規劃，在施工團隊彼此配合及介面有效整合下，加速趕工在一個晚上即完成建國、中山及站西路彩色鋪面，在農曆新年前替車站周邊換上新妝，增添市區艷麗光彩。（編輯：孫承武）1130204