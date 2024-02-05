義守大學生封街繪製「我愛鹽埔」 成地方新地標

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（中央社記者張已亷高雄5日電）屏東縣鹽埔鄉公所一旁道路是民眾洽公與義守大學生通勤要道，義守大學新媒體設計系攜手鄉公所，由學生利用週末假日封街繪製，花費近2個月完成道路彩繪立體創作，成地方新地標。

義守大學今天發布新聞稿指出，新媒系大三生以「我愛鹽埔」為主題，在道路上創作4幅立體彩繪圖，包含創作鹽埔鄉花果豐收，讓首次到鹽埔的民眾能認識當地特色產業，並以地方「過去、現在、未來」等意象延伸，繪製「牛拉鹽車」表示鹽埔地名由來。

另外，還有一幅大型泰國蝦彩繪，代表鹽埔目前的主要產業，最後是以人工智慧科技的視覺效果，搭配地方特色景點「龍貓隧道」，展現未來科技與在地結合。

義守大學新媒系大三生簡巧伃、高毓謙和鄭聿晴都表示，南部太陽很熱情，頂著烈日彩繪很辛苦，尤其全是地面創作，大多時候都是蹲著彩繪，整天下來雙腿無力，雖然有點「職業傷害」，但看到成品及經過民眾的讚嘆，這一切辛苦都值得。

義守大學新媒系專案講師張富茗表示，此次與鹽埔鄉公所合作，首次嘗試地面彩繪，跳脫平常的電腦彩繪設計，實際調配適合顏色揮灑創作，以走出教室的學習，讓學子們收穫滿滿。

鹽埔鄉長呂家萱表示，彩繪藝術成為地標，為地方帶來觀光人潮，此次也提供年輕世代發揮創意的平台，無論是為地方產業還是人才培育都是雙贏。（編輯：張雅淨）1130205