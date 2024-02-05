台南黃金海岸海洋新樂園啟用 沙灘林間步道亮相

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府向交通部觀光署爭取補助經費進行「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸海洋新樂園」，今天落成啟用，打造親子公園、沙灘及步道等設施，盼使黃金海岸成為濱海遊憩亮點。

台南市長黃偉哲下午前往視察時表示，台南黃金海岸擁有如黃金色彩夕陽美景聞名，鯤鯓海岸線富含人文歷史，如今海洋新樂園順利完成，將黃金海岸打造成南區濱海觀光遊憩亮點軸帶，提供旅客駐足休憩友善空間。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，此案工程內容包含方便遊客進行沙灘親子共遊、自行車漫遊及風箏衝浪等活動，於小美軍與喜樹沙灘2處入口設置入口廣場、沖洗設施、腳踏車停車柱及廁所，2處入口間構築了一條長1.5公里，在沙灘林下銜接雙博自行車道的秘境步道。

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觀光旅遊局指出，於台86線公路交流道下黃金海岸船屋入口，設立迎賓植栽造景，讓開車路過的旅客增添台南濱海旅遊印象，另外，黃金海岸廊帶公園營造夜間光環境與加強照明安全，船屋外牆以網格屏燈光展現主題動畫秀，周圍設置水波紋高燈營造無邊際海域，使夜間的黃金海岸增添色彩。

觀光旅遊局指出，親水公園則另外修建沙坑、沙桌及遊憩設施，沙桌可提供無障礙使用，讓這座最靠近海邊的親水公園展現新風貌。（編輯：郭諭儒）1130205