果品外銷 玉井農產加工冷鏈中心OT案簽約

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）全台首座由地方政府規劃興建的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」。在由「超鮮物產」取得營運權後，引進民間資金及專業能力，未來青果年處理量將逐年提升至8500公噸

「玉井農產加工及冷鏈物流中心」預計114年初完工後，將以營運移轉(OT)方式委由民間機構營運，經台南市政府公告招商，由「超鮮物產國際股份有限公司」取得營運權。台南市農業局長李建裕今天與「超鮮物產」董事長黃正睿簽約，台南市長黃偉哲與農業部農糧署副署長姚志旺、農業部農糧署南區分署分署長陳立儀等人見證。

黃偉哲表示，台灣果品品質優良，但要在外銷市場競爭，果品上架後外觀也相當重要，透過冷鏈物流中心，提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等服務，可延長果品保存與銷售期，也讓台灣銷售到外國的果品更有競爭力，打通外銷任督二脈。

黃偉哲感謝中央經費協助，也強調中心結合最強的在地物流業者及冷凍業者團隊，目前工程進度完成60%，預計明年春天啟用，期盼到時為農民提供更好服務，達到生產者與消費者雙贏。

另外，南市府也宣布未來將入股超鮮物產，成為股東之一，與民間合力調節產銷，延長青果保鮮期，減少損耗，進而提升農產價值與安全，增加台南農產品品質與國際市場競爭力。

「超鮮物產」透過新聞稿表示，物流中心提供理集貨、選別、分級、預冷、低溫檢疫、包裝、加工、倉儲、運銷等服務，青果年處理量將逐年提升至8500公噸，同時達成電能減少損耗30%以上，建立企業環保社會責任，落實ESG。

此外，將設置11個40呎貨櫃大小的果品外銷低溫檢疫庫，規模為全台最大，有助提高柚類(文旦、白柚)、蜜棗等日本外銷量。超鮮公司也將發展青果冷鏈保存技術與創新，配合政策執行果品收購加工，調節產銷、穩定價格，建立區域冷鏈發展典範為目標。

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農業局資料，「玉井農產加工及冷鏈物流中心」由農糧署及南市府投入新台幣6.39億元興建，內部空間依使用需求客製化打造，設置集貨包裝區、冷藏冷凍區、檢疫區、加工作業區、辦公空間等；另由民間機構自行投資約2500萬元充實相關營運設備。

物流中心基地面積約5.7公頃，主體建築2層計2357坪，委外年期15年，如民間機構營運績效良好，得優先續約10年，契約期間估計可為市府增加權利金、土地租金及稅收收入約3億元，並可帶動週邊產業鏈，提升就業率。（編輯：孫承武）1130205