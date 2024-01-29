寒流來襲 台南養殖水產保險47件獲理賠

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南市農業局向養殖漁民宣導投保溫度型養殖水產保險，今天統計在這波寒流來襲時，共47件達理賠條件，產險公司預計撥付共約新台幣668萬元理賠給付，給予漁民即時保障。

台南市政府農業局長李建裕表示，22日起受寒流報到影響，台南沿海地區出現低氣溫，依監控氣溫顯示，23、24日，台南多數地區出現達到連續攝氏10度以下低溫，共47件漁民投保「溫度參數養殖水產保險」達理賠條件，產險公司啟動理賠作業，預計撥付約668萬元理賠給付。

李建裕指出，農業局持續宣導漁民投保養殖漁業保險，建立經營風險分擔觀念，保障養殖漁民財產安全，112年底鼓勵漁民投保「溫度參數養殖水產保險」，投保面積83.6公頃，總投保經費809萬餘元，中央、市府及漁民各負擔1/3，保險期間至今年3月15日止。

他說，當漁民保單上約定氣象站氣溫連續10度以下（含10度）達10小時以上，即可啟動理賠，理賠作業簡單快速。

農業局補充說明，此次寒流來襲，台南養殖漁業至今尚未發現重大災情，但已達保險理賠條件，和去年比較，今年投保件數也由44件增加至47件。

農業局指出，養殖漁業面對天然災害威脅，政府除有現金救助及低利貸款制度減輕漁民損失，近年更積極鼓勵透過養殖水產保險機制，降低漁民養殖風險。目前推出虱目魚、石斑魚、鱸魚及台灣鯛等「養殖水產保險」保單，建立分散天災風險雙重屏障。（編輯：孫承武）1130129