台南蜜棗外銷 113年首批出庫空運日本

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南蜜棗進入採收期，今年首批1.5噸外銷日本產品於11日入庫檢疫，今天完成程序後出庫空運日本，後續2批也已入庫，也將分批空運，開啟今年蜜棗海外拓銷序幕。

台南市農業局長李建裕今天透過新聞稿表示，台南氣候和土壤條件適合蜜棗生長，台南蜜棗種植面積約261.74公頃，約佔全台14％。外銷日本藥檢標準嚴格，必須連續14天攝氏1.2度低溫冷藏檢疫處理，檢附生產履歷且確定沒有病蟲害，才能裝櫃啟運。

李建裕提到，台南外銷日本蜜棗約有4成由農友謝明樹栽種，謝明樹投入農業多年有成，曾獲107年全國棗評鑑頭等獎及108年第31屆全國十大神農獎。

謝明樹指出，他的農場蜜棗種植面積約14公頃，以「珍蜜」、「珍愛」等品種為主，採技術種植、分期採收，還有遮雨設施，以維持好品質，其中「珍愛」品種外觀卵圓翠綠，皮厚多汁，耐儲藏適合出口，去年外銷日本總量16.25噸，並外銷香港、加拿大、帛琉等海外市場。

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謝明樹表示，今年第1批輸日蜜棗1.5噸已於11日入庫檢疫，今天檢疫完成空運日本；第2批2噸蜜棗已入庫檢疫，預計30日空運日本；第3批2.35噸也已入庫，預計2月5日出庫空運日本。

李建裕指出，台南蜜棗以出色品質吸引許多商家爭相採購，不僅內需市場銷售暢旺，外銷市場也連年取得突破，有賴於公私協力推動，除了持續拓展外銷市場外，也希望消費者把握機會，年節期間購買嘗鮮或送禮兩相宜。（編輯：郭諭儒）1130125