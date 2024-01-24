台南蜜棗採收逢年節 搶攻送禮及日本市場

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南各產區栽種蜜棗正值採收期，台南市農產運銷公司與南瀛農產國際行銷公司因應年節需求推出蜜棗禮盒，頂級產品碩大如青蘋果，供應國內送禮市場需求，也盼擴大日本市場。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南農業具備頂尖實力，有約4成外銷日本蜜棗由神農獎得主、也是全國模範農民的台南農友謝明樹供應，產品以牛奶發酵液灌溉栽培，以及領先全台首採遮雨棚種植的產銷履歷外銷等級蜜棗，征服國內外消費者味蕾。

黃偉哲並分享蜜棗挑選秘訣，要選擇外觀豐滿圓潤、表皮平滑具光澤，且果蒂周圍平整無皺褶為上品，而蜜棗禮盒有「棗到幸福」寓意，年節送蜜棗禮盒，送健康也送祝福，希望民眾多選購。

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台南市農產運銷公司總經理楊弘義表示，台南市農產運銷公司於官網推出線上選購精品水果禮盒，有精緻實惠的「精選頂級牛奶蜜棗禮盒」（12粒提箱裝）及「棗到蘋安禮盒」，可同時享受台南蜜棗及青森蜜蘋果兩種美味，民眾也可親自到有「最美果菜市場」美名的新化果菜市場，採買適合農產品。

台南市政府農業局長李建裕表示，除了台南市農產運銷公司蜜棗禮盒，南瀛農產國際行銷公司也推出限量販售「果王蜜棗禮盒」，每粒平均重4.4兩，實測平均甜度約18度，而果農謝明樹推出精美燙金款蜜棗禮盒（12粒裝，每粒4.5兩以上），可台灣訂購、宅配日本到府；台南蜜棗訂購資訊，可上農業局官網查詢。（編輯：陳仁華）1130124