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寒流發威 高雄漁民提前分批搶收石斑魚

2024/1/23 13:49（1/23 15:31 更新）
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高雄市海洋局23日提醒漁民加強寒害防範措施，包括於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。圖為漁民趕在寒流來襲前搶收石斑分散風險。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月23日
高雄市海洋局23日提醒漁民加強寒害防範措施，包括於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。圖為漁民趕在寒流來襲前搶收石斑分散風險。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年1月23日
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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市海洋局表示，根據中央氣象署資訊，寒流預計從今天持續至25日清晨，有10度以下低溫機率，呼籲養殖漁民嚴防寒害；養殖漁民昨天趕在寒流來襲前搶收石斑分散風險。

高雄市海洋局長黃登福昨天上午偕同永安區漁會總幹事李秋錦，到養殖漁業生產區魚塭巡視防寒整備狀況，現場已有漁民搶收石斑魚。黃登福呼籲，漁民關注氣象預報，嚴防寒冬來襲的同時也要注意自身保暖及安全。

根據漁業年報資料，高雄石斑魚養殖面積約442公頃，年產量5019噸，產值約新台幣9.5億元，主要養殖區為永安、彌陀，產量為全台第2。不少養殖漁民昨天已開始分批採收。

海洋局提醒漁民可採取6大加強寒害防範措施，包括，於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝的保溫、防寒及加溫等設備。低溫期間儘量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂地開關水車。在氣溫回升、暖和之日，視情況再酌投飼料。

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另外，低溫侵襲時應注意水溫降低速度，水溫若低於15度時，應採緊急加溫措施。必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。低溫與寒流過後，立即撿除浮於水面魚體，防止水質惡化。

海洋局提醒，今年首波寒流影響時間較長，如有需要建議提早採收，分散風險。養殖漁民如有災損，請立即向在地區公所申報，並以拍照或錄影方式（標註日期）保存證據，以利後續理賠申請。（編輯：郭諭儒）1130123

#高雄市海洋局
#高雄市海洋局長
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