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專訪／「晶片戰爭」作者：台灣想保持半導體優勢 應搶攻AI打造台版輝達
首頁 / 地方

疑使用不當 台南仁德特色遊戲場啟用2天封閉維修

2024/2/5 11:52（2/5 12:11 更新）
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台南市政府在仁德區運動公園打造以台糖鐵路五分車意象設計的特色遊戲場，3日啟用至今出現繩索遭拉扯鬆脫、沙坑區被丟入尖銳物品等狀況，區公所緊急宣布封閉進行維護。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月5日
台南市政府在仁德區運動公園打造以台糖鐵路五分車意象設計的特色遊戲場，3日啟用至今出現繩索遭拉扯鬆脫、沙坑區被丟入尖銳物品等狀況，區公所緊急宣布封閉進行維護。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府斥資新台幣1240萬元，在仁德區運動公園打造以台糖鐵路五分車意象設計的特色遊戲場，3日啟用至今已出現繩索遭拉扯鬆脫、沙坑區被丟入尖銳物品，緊急封閉進行維護。

仁德運動公園特色遊戲場以仁德保安車站為主題，並以台糖鐵路五分車火車頭為造型設計，台南市長黃偉哲3日出席啟用儀式時表示，希望小朋友們玩樂之餘，能順道認識仁德區過往歷史，也期盼居民帶孩子遊憩時別忘遵守遊戲規範，好好維護新遊具。

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但才啟用2天，就有民眾發現遊戲場繩索疑似遭人用力拉扯鬆脫，沙坑內也被人丟入鐵片、螺絲等尖銳物品，可能造成使用安全疑慮，仁德區公所緊急宣布封閉進行維護，待確認安全後再開放。

仁德區長黃素美今天告訴中央社記者，已在遊戲區拉起封鎖線，呼籲民眾暫時不要進入，將把沙坑挖起、重篩進行檢查，確認沒有危險物品後再復原，鬆脫繩索也會由專業單位認定沒有安全疑慮，維護完成後將再建置照明設備及監視器，暫時預定於8日重新對外開放。（編輯：謝雅竹）1130205

#黃偉哲
#台南
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