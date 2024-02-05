疑使用不當 台南仁德特色遊戲場啟用2天封閉維修

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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府斥資新台幣1240萬元，在仁德區運動公園打造以台糖鐵路五分車意象設計的特色遊戲場，3日啟用至今已出現繩索遭拉扯鬆脫、沙坑區被丟入尖銳物品，緊急封閉進行維護。

仁德運動公園特色遊戲場以仁德保安車站為主題，並以台糖鐵路五分車火車頭為造型設計，台南市長黃偉哲3日出席啟用儀式時表示，希望小朋友們玩樂之餘，能順道認識仁德區過往歷史，也期盼居民帶孩子遊憩時別忘遵守遊戲規範，好好維護新遊具。

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但才啟用2天，就有民眾發現遊戲場繩索疑似遭人用力拉扯鬆脫，沙坑內也被人丟入鐵片、螺絲等尖銳物品，可能造成使用安全疑慮，仁德區公所緊急宣布封閉進行維護，待確認安全後再開放。

仁德區長黃素美今天告訴中央社記者，已在遊戲區拉起封鎖線，呼籲民眾暫時不要進入，將把沙坑挖起、重篩進行檢查，確認沒有危險物品後再復原，鬆脫繩索也會由專業單位認定沒有安全疑慮，維護完成後將再建置照明設備及監視器，暫時預定於8日重新對外開放。（編輯：謝雅竹）1130205