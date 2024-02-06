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黃偉哲視察市場農產供應 花卉價漲菜肉持平

2024/2/6 11:38
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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市長黃偉哲今天上午前往台南市綜合農產品批發市場，關心農曆春節前蔬菜、水果、花卉及漁畜產品供貨情形，除花卉及水產品價格上揚，蔬菜及肉類價格持平，供應量充足。

黃偉哲聽取相關單位簡報後表示，近日南部氣候回暖，各項大宗農作物收成穩定、供應量充足，預期春節前農產品供應量可滿足市場需求，市場價格除了花卉上漲較多，水產品因雨量影響微漲，蔬菜及肉類持平。

黃偉哲指出，民眾在過年期間除了大魚大肉，也要多吃些蔬菜，維持健康生活飲食，快樂過新年。

台南市台南地區農會總幹事楊憲仁說，受到去年8、9月雨勢及颱風影響，水果產量普遍減少，如香蕉、釋迦、蓮霧等，價格較去年同期上漲約2成；蔬菜供貨量較去年同期增加，價格呈持平或微跌；花卉則因寒流影響生長較慢，加上年節買氣增加，預估價格漲幅約3成。

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楊憲仁指出，養殖類海鮮受去年雨季較晚影響，魚苗育成率稍差，價格較去年略微上漲約2成；禽畜產品方面，毛豬因去年飼料漲幅趨緩，肉品價格變化不大，家禽供貨量充足價格穩定。

台南市政府農業局提供資料指出，為確保農曆春節期間各類農產品充裕供應，農業局會持續掌握批發市場行情變動，輔導轄下各批發市場加強進貨調配、維持交易秩序，預擬突發狀況的產銷因應措施，並會同市府消保官辦理市場物價稽查，不容藉機哄抬價格。（編輯：黃世雅）1130206

#黃偉哲
#台南市
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