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迎接春節車潮花警增設5處測速點 取締超速違規

2024/2/6 12:46（2/6 14:06 更新）
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花蓮縣鳳林警分局8日至14日春節連假期間，針對台9線、台11線沿線重要道路、旅遊景點規劃交通疏導警力，增加5處測速照相執法地點，取締超速違規。（花蓮縣鳳林警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年2月6日
花蓮縣鳳林警分局8日至14日春節連假期間，針對台9線、台11線沿線重要道路、旅遊景點規劃交通疏導警力，增加5處測速照相執法地點，取締超速違規。（花蓮縣鳳林警分局提供）中央社記者張祈傳真 113年2月6日
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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）迎接春節返鄉及旅遊車潮，花蓮鳳林警分局8日至14日連假期間，針對台9線、台11線沿線重要道路、旅遊景點規劃交通疏導警力，增加5處測速照相執法地點，取締超速違規。

花蓮縣警察局鳳林分局今天指出，針對轄內風景區、重要交通道路樞紐、高事故路段及易壅塞路段，規劃加強交通疏導及管制勤務。

鳳林警分局指出，也將增設不定時移動式測速照相執法，加強超速違規取締，以降低交通事故發生，增設地點為台9線219.1公里處鳳林段、238.7公里處光復段、250.5公里處瑞穗段，以及台11線47.7公里處及54公里處豐濱段。

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公路局東區養護工程分局指出，春節連假期間，蘇花路廊雙向交通量預估超過19萬輛次，8日凌晨4時起將出現首波南下車潮，10日將出現最大車潮，全日交通量逾1萬8000輛次。

配合走春車潮，11日至13日（初二至初四）上午8時至下午3時，台8線中橫公路太魯閣口至天祥路段將實施交通管制，僅開放遊園專車、客運定期班車、換證車輛通行，民眾可至新城火車站換搭免費遊園專車。（編輯：張雅淨）1130206

#鳳林警分局
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