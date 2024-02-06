新北捷運環狀線秀朗橋站聯開案上梁 估114年啟用

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北捷運環狀線秀朗橋站捷運開發大樓今天上梁。市府捷運局表示，開發案為地上20層樓高的商辦大樓，預估引入近3000個就業機會，投資金額新台幣22億元，預估完工後114年啟用。

市府捷運局今天表示，新北捷運環狀線秀朗橋站捷運開發大樓，今天舉辦上梁典禮；市長侯友宜率捷運局及投資人冠德建設董事長馬志綱等團隊祈福。

侯友宜接受聯訪表示，開發大樓案111年7月開工，預計今年底完工，將可提供1.5萬坪商業及辦公空間，及運動休閒、圖書館，提供市民「到站即辦公」的便利性。

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他說，捷運環狀線共有10個聯合開發案，已有3處招商完畢，未來還有7個，預估投入新台幣652億元，創造2.2萬個就業機會，也帶動環狀線的通勤量與周邊經濟發展、改善環境品質。

捷運局說，秀朗橋站捷運開發大樓規劃地上20層，除與捷運出入口共構，1至2樓規劃10戶店面及334坪商場，預計引入生活零售業進駐，並可活絡區域商業活動。整體建築具銀級綠建築，及銀級智慧建築標章。（編輯：張銘坤）1130206