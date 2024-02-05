新北櫻花季夜間也能看 淡水天元宮2/18前每晚點燈

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（中央社記者高華謙新北5日電）新北櫻花季起跑，今年櫻花季主題以「花見」為名，淡水天元宮自今天起至18日每天下午4時30分至晚間8時30分點燈，讓民眾夜間賞櫻之外，也規劃一系列活動。

新北市政府綠美化環境景觀處規劃「新北蒔花好綻－2024花見櫻花季」夜間賞櫻活動，新北市長侯友宜今天傍晚到淡水天元宮點燈，為新北櫻花季揭幕。

侯友宜表示，櫻花季期間天元宮滿園盛開，今年花況佳，後山吉野櫻已在1月底陸續盛開，現在另外透過夜間打燈與光雕投射，讓民眾夜間也能飽覽美麗櫻花。

侯友宜說，新北市有全台最多賞櫻景點，包含汐止區康誥坑溪、淡水區滬尾櫻花大道、石碇區二格步道、三芝區三生步道與青山路與土城區希望之河等，陸續於1月至3月間盛開，並辦理各項精彩賞櫻活動。

侯友宜表示，今年天元宮活動主題與各展區內容豐富，包含由新媒體藝術家郭佩奇設計「流動蒔櫻」光影主題區，讓一區櫻花林點亮成夢幻光影秀，非常浪漫。

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此外，本屆活動與馬來西亞裔新銳時尚設計師及藝術家Venie Tee合作，授權作品「帕德爾夫人」作為活動形象大使，更將天元宮後山閒置場域活化，打造成帕德爾夫人形象大使展區。現場也提供「吉章走讀」明信片，民眾只要探索天元宮景色並收集5色印章，就可至帕德爾夫人形象大使展區合照打卡，兌換限量3300份的專屬明信片。

另外，民眾可線上預約由在地文史團隊「旅學堂」推出的免費「櫻之散策」小旅行；週末也開放現場報名「祈福繪馬」及「彩繪風鈴」DIY活動。除此之外，連續2個週末現場都有精彩的「綻櫻小舞台」演出，由傳藝金曲獎演奏家連珮如在櫻花樹下彈奏琵琶樂曲；新北捷運公司更推出櫻花季限定版淡海與安坑輕軌1日票，購買當天可以選1條路線無限次搭乘。（編輯：方沛清）1130205