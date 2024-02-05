新北瑞芳美食廣場改裝開幕 春節期間不打烊

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（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市「瑞芳美食廣場」硬體設施、入口意象與及室內用餐環境等已全面改裝完成，於今天舉辦開幕活動，不僅春節期間不打烊，民眾消費時拍照打卡還可再抽美食饗用金。

新北市長侯友宜出席美食廣場開幕活動，接受媒體聯訪時表示，瑞芳美食廣場是國際觀光客必來場所，尤其在九份、金瓜石、平溪，有很多觀光客都會來到這個地方來享受美食，這裡有好吃的胡椒餅、肉羹等很多好吃的餐飲。

他表示，很多人很愛來這裡，經改造後，以陰陽海及黃金礦業的意象重現瑞芳美食之美，希望大家過年時、平常時來到瑞芳，記得來此吃好吃的美食。

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新北市政府市場處新聞稿表示，瑞芳美食廣場於民國50年設立，內部環境與設備已有改善需要，這次改造納入美學設計，融合瑞芳地理環境及歷史文化特色，以「陰陽海」自然景色、「黃金礦業」等在地元素，重新打造廣場入口意象，同時更新場內攤位電子招牌並加入多國語言，可透過看板上數位圖片觀看餐點樣式，未來無論國內或國外旅客，來到這裡用餐休憩都能更加舒適便利。

市場處表示，民眾於春節期間（2月8日至14日）在瑞芳美食廣場內購買美食並與拍照打卡，經上傳到「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁指定貼文，就有機會抽中新台幣8888元現金大紅包等多樣好禮，中獎名單預計於3月4日前公布於官方臉書。（編輯：方沛清）1130205