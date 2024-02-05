更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

新北瑞芳美食廣場改裝開幕 春節期間不打烊

2024/2/5 17:31（2/5 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市「瑞芳美食廣場」硬體設施、內部環境等全面改裝，市長侯友宜（中）5日出席開幕活動表示，這裡有好吃的胡椒餅、肉羹等，歡迎民眾前來享受美食。（新北市府提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月5日
新北市「瑞芳美食廣場」硬體設施、內部環境等全面改裝，市長侯友宜（中）5日出席開幕活動表示，這裡有好吃的胡椒餅、肉羹等，歡迎民眾前來享受美食。（新北市府提供）中央社記者王鴻國傳真 113年2月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市「瑞芳美食廣場」硬體設施、入口意象與及室內用餐環境等已全面改裝完成，於今天舉辦開幕活動，不僅春節期間不打烊，民眾消費時拍照打卡還可再抽美食饗用金。

新北市長侯友宜出席美食廣場開幕活動，接受媒體聯訪時表示，瑞芳美食廣場是國際觀光客必來場所，尤其在九份、金瓜石、平溪，有很多觀光客都會來到這個地方來享受美食，這裡有好吃的胡椒餅、肉羹等很多好吃的餐飲。

他表示，很多人很愛來這裡，經改造後，以陰陽海及黃金礦業的意象重現瑞芳美食之美，希望大家過年時、平常時來到瑞芳，記得來此吃好吃的美食。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北市政府市場處新聞稿表示，瑞芳美食廣場於民國50年設立，內部環境與設備已有改善需要，這次改造納入美學設計，融合瑞芳地理環境及歷史文化特色，以「陰陽海」自然景色、「黃金礦業」等在地元素，重新打造廣場入口意象，同時更新場內攤位電子招牌並加入多國語言，可透過看板上數位圖片觀看餐點樣式，未來無論國內或國外旅客，來到這裡用餐休憩都能更加舒適便利。

市場處表示，民眾於春節期間（2月8日至14日）在瑞芳美食廣場內購買美食並與拍照打卡，經上傳到「來新北逛菜市」臉書粉絲專頁指定貼文，就有機會抽中新台幣8888元現金大紅包等多樣好禮，中獎名單預計於3月4日前公布於官方臉書。（編輯：方沛清）1130205

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.214