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新北2023前11月「30日死亡」交通事故 林口最多

2024/2/6 19:51（2/6 20:01 更新）
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新北市政府6日舉行道路安全會報，市長侯友宜指出，林口地區交通除大型車多，還有視線不佳等問題，未來智慧園區落成後，就業人口湧入，運輸載具將以大型貨車為主，應考量林口地形地貌、交通情況，加深執法強度。圖為警方攔檢情形。（新北市警局交通大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月6日
新北市政府6日舉行道路安全會報，市長侯友宜指出，林口地區交通除大型車多，還有視線不佳等問題，未來智慧園區落成後，就業人口湧入，運輸載具將以大型貨車為主，應考量林口地形地貌、交通情況，加深執法強度。圖為警方攔檢情形。（新北市警局交通大隊提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年2月6日
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市警察局今天表示，統計去年1月至11月新北交通事故「30日死亡」人數，以林口區18件18人最多，將加強取締機車無照駕駛、轉彎未依規定及行駛禁行機車道、危險駕車等。

新北市政府今天舉行道路安全會報，新北市警察局、林口區公所分別提出「112年度林口區肇事地點檢討與改善」及「113年新北市林口區道安重點工作」專題報告。

市警局指出，依照交通部統計，新北市民國112年1月至11月交通事故「30日死亡」人數，以林口區發生18件18人最多；其中，以高齡者、青壯年死亡較多。肇事車種以機車最多，主要肇事原因為未保持行車安全間隔、未依規定讓車，違反號誌管制或指揮。

新北市交通大隊表示，為降低交通事故傷亡人數，將加強取締惡性交通違規，例如酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛、不停讓行人、行駛人行道及使用手機等。

交警大隊指出，針對林口地區易肇事熱點加強執法，並與新北市交通局建置9處科技執法，取締路口未保持淨空、未依規定行駛車道等違規及機車無照駕駛等。

林口區公所表示，林口地區發展迅速、人口大量移入，將改善人行道鋪面、路面、照明設備及調整標誌標線，改善當地交通問題。

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新北市長侯友宜指出，林口地區交通除大型車多，還有視線不佳的氣候問題，未來智慧園區落成後，就業人口湧入，運輸載具將以大型貨車為主，應考量林口地形地貌、交通情況，加深執法強度；春節期間，更要做好工區圍籬安全與夜間照明設備。

「30日死亡」事故是指道路交通事故發生後30天內死亡，這是交通部2016年修正交通事故死亡統計標準，從24小時內改為30天內，藉以真實反映交通事故。（編輯：戴光育）1130206

#林口
#新北市
#交通部
#侯友宜
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