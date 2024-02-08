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估春節43萬輛車次湧入台東 縣府免費開放2停車場

2024/2/8 09:51
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（中央社記者盧太城台東縣8日電）春節返鄉和旅遊車流預估會有43萬輛次湧入台東，台東縣政府即日起開放縣政府的2處停車場供民眾免費使用。

台東縣政府秘書長盧協昌今天告訴中央社記者，春節連假台東市區交通需求量增加，為增進民眾過年返鄉團圓、外出採買或旅遊等活動的交通便利，並維持停車秩序與交通順暢，台東縣政府於春節期間提供便民服務措施。

開放縣政府第1停車場（台東縣政府後方停車場）及第2停車場（縣長公館旁停車場），計汽車80格、機車250 格，讓民眾停放車輛，減少道路停車負荷。

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盧協昌表示，113年春節7天連假預估來東車流將逾43萬輛次，由於台東市區現有道路停車空間有限，警察局日前召開113年春節交通疏導管制工作協調會，縣政府各單位協調開放公有空地等閒置空間，規劃臨時停車區，供外來遊客或購買年貨鄉親停車使用，以紓解道路停車壓力。

台東縣政府表示，自2月8日至14日每天上午7時至晚上10時開放縣府後方第1停車場汽車停車50格（含身心障礙車位2格、孕婦兒童專用停車位3格及機車停車位250格）；第2停車場汽車停車位30格（含孕婦兒童專用停車位1格），免費供民眾及外來遊客停車，紓解道路停車壓力。民眾可由台東市博愛路362巷與五權路交叉口處之分隔島，遵循交通標誌進入縣政府後方停車，減少尋找停車位時間。（編輯：黃世雅）1130208

#台東縣
#台東縣政府
#春節
#盧協昌
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