澎湖城隍廟一條街市集人潮湧現 600個福袋秒殺

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（中央社澎湖縣10日電）馬公城隍廟一條街市集今天登場，難得陽光露臉，大年初一的走春人潮湧現，澎湖縣長陳光復到現場發放龍年600個福袋，也索取一空。

陳光復上午在秘書長蔡淇賢，縣長辦公室主任陳子濤與警察局長李名昌等人陪同下，前往馬公城隍廟一條街市集向民眾拜年，並發送「歲通盛世」龍年福袋，600個福袋很快就索取一空。

陳光復表示，馬公城隍廟一條街，在大年初一到初五年假期間，是澎湖民眾與返鄉過年鄉親踩街、吃美食、玩遊戲等好玩好吃的據點之一，是過年期間最具人氣的地方。

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春節期間除前往各宮廟走春參香祈福，陳光復推薦到城隍廟春節一條街市集、馬公菜園苗圃休憩園區近2公頃的花海，還有紙風車劇團11和12日2天演出「哪吒鬧龍宮」共3場，也可到西嶼銅牆鐵壁古蹟、國際廣場藝術燈光園區等景點走走，看見家鄉的進步。

馬公城隍廟一條街市集，位於馬公市中心，從中正路一直延伸至光明、建國、民權路與重慶街路段，擺設逾300個攤位，有吃有玩非常熱鬧。（編輯：郭諭儒）1130210