更多編輯台推薦新聞：
台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解
生活

台糖梅花肉驗出瘦肉精西布特羅 檢驗時間軸與爭議一次了解

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南
娛樂

過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

春安工作人員低溫辛苦執勤 澎湖府會連袂慰勞

2024/2/6 20:56（2/6 21:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
春節即將到來，澎湖縣長陳光復（前中黃色外套者）等人6日晚間前往澎湖縣警察局馬公分局慰問基層員警，感謝他們為維護治安辛苦付出，並在分局前合影留念。中央社 113年2月6日
春節即將到來，澎湖縣長陳光復（前中黃色外套者）等人6日晚間前往澎湖縣警察局馬公分局慰問基層員警，感謝他們為維護治安辛苦付出，並在分局前合影留念。中央社 113年2月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣6日電）在寒冬低溫下，澎湖縣長陳光復及議長等人，今晚連袂前往警消等單位慰問春安工作執協勤人員辛勞時表示，「大家辛苦了，澎湖有你們真好」，感謝這些人員付出，讓民眾平安過好年。

陳光復與議長陳毓仁、副議長藍凱元、副縣長林皆興及秘書長蔡淇賢等人，今晚在澎湖縣警察局長李名昌等人陪同下，兵分3路分別前往馬公、澎南、湖西、白沙、西嶼等警察、消防、岸巡、海巡與巡守隊等單位，慰問春安工作執協勤人員，對他們在低溫下執勤的辛勞表示慰勉，並致贈慰問金與禮盒等。

陳光復表示，過年快到了，大家辛苦了，「澎湖有你們真好」，在這麼寒冷天氣，一起為地方治安、交通打拚為民服務，讓民眾安居樂業過好年。

澎縣警局表示，加強重要節日安全維護工作自2月1日晚上10時起至15日24時止，今年以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，結合航警、港警等，以及友警及義警、民防、守望相助隊等民間力量，全力做好治安、交通及為民服務工作，讓縣民歡喜過年。（編輯：陳仁華）1130206

澎湖縣議會議長陳毓仁（前左）6日晚間到澎湖縣警察局馬公分局慰問春安工作執協勤人員，並致贈年節禮盒，感謝他們持續不斷為民服務。中央社 113年2月6日
澎湖縣議會議長陳毓仁（前左）6日晚間到澎湖縣警察局馬公分局慰問春安工作執協勤人員，並致贈年節禮盒，感謝他們持續不斷為民服務。中央社 113年2月6日
澎湖縣長陳光復（前左）6日晚間前往澎湖縣警察局馬公分局慰問為春節期間安全維護工作辛苦付出的警消人員等，並現場致贈慰問金。中央社 113年2月6日
澎湖縣長陳光復（前左）6日晚間前往澎湖縣警察局馬公分局慰問為春節期間安全維護工作辛苦付出的警消人員等，並現場致贈慰問金。中央社 113年2月6日
#陳光復
#澎湖縣
#陳毓仁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.227