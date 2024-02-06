春安工作人員低溫辛苦執勤 澎湖府會連袂慰勞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣6日電）在寒冬低溫下，澎湖縣長陳光復及議長等人，今晚連袂前往警消等單位慰問春安工作執協勤人員辛勞時表示，「大家辛苦了，澎湖有你們真好」，感謝這些人員付出，讓民眾平安過好年。

陳光復與議長陳毓仁、副議長藍凱元、副縣長林皆興及秘書長蔡淇賢等人，今晚在澎湖縣警察局長李名昌等人陪同下，兵分3路分別前往馬公、澎南、湖西、白沙、西嶼等警察、消防、岸巡、海巡與巡守隊等單位，慰問春安工作執協勤人員，對他們在低溫下執勤的辛勞表示慰勉，並致贈慰問金與禮盒等。

陳光復表示，過年快到了，大家辛苦了，「澎湖有你們真好」，在這麼寒冷天氣，一起為地方治安、交通打拚為民服務，讓民眾安居樂業過好年。

澎縣警局表示，加強重要節日安全維護工作自2月1日晚上10時起至15日24時止，今年以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，結合航警、港警等，以及友警及義警、民防、守望相助隊等民間力量，全力做好治安、交通及為民服務工作，讓縣民歡喜過年。（編輯：陳仁華）1130206

澎湖縣議會議長陳毓仁（前左）6日晚間到澎湖縣警察局馬公分局慰問春安工作執協勤人員，並致贈年節禮盒，感謝他們持續不斷為民服務。中央社 113年2月6日