澎湖後備軍人晉任表揚 陳光復讚後備戰力是國防基石

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣3日電）澎湖縣長陳光復今天在「後備軍人晉任暨幹部表揚大會」中表示，後備戰力是三軍的後盾，更是全民國防的基石，肯定後備袍澤協助國軍推動演訓與救災等工作，確保國家安全與穩定社會發展。

澎湖縣後備指揮部今天在馬公光華營區舉辦「後備軍人晉任暨幹部表揚大會」活動，澎防部指揮官中將郭俊德為10名晉任人員與43名輔導幹部授階及表揚。陳光復、議長陳毓仁、秘書長蔡淇賢與馬公市長黃健忠等鄉市長都與會，感謝對全民國防事務推動的付出與貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳光復表示，後備戰力是三軍的後盾，更是全民國防的基石，尤其颱風或災害來臨時，後備弟兄積極加入災前動員、災後救災與復原工作，投入地方敦親睦鄰，展現軍民一家親精神，厚植動員能量，強固國軍整體戰力，令人感佩。

澎湖後備軍人晉任暨幹部表揚大會，今天除表揚後備輔導幹部外，現場還舉辦有五鄉一市後備輔導中心藝文展與地方特色產品攤位等展售，氣氛熱鬧。（編輯：黃世雅）1130203