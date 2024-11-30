解決澎湖市區停車需求 南海立體停車場啟用

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（中央社澎湖縣30日電）澎湖綜合商場與立體停車場BOT案，其中南海立體停車場今天啟用，可望紓解馬公市區與周邊居民停車需求，至於商場可望明年初陸續營運，打造澎湖版的台北信義區商圈。

澎湖縣建設處表示，南海綜合商場與立體停車場BOT案，總工程費新台幣8億餘元，為地下1層、地上4層的多目標使用商城，其中可提供汽車400格及機車150格的立體收費停車場今天啟用。

澎湖南海立體停車場今天由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、副議長藍凱元、行政院南部服務中心副執行長陳慧玲、副縣長林皆興、馬公市長黃健忠、嘉陽資產管理董事長海中天與台灣聯通開發副理江易澄等人共同剪綵後啟用。

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陳光復表示，南海立體停車場是民國106年他擔任縣長時委外興辦的第1個BOT興建案，期間遭逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情缺工缺料和原物料上漲，導致工期延後，感謝施工團隊克服困難，耗時6年多順利完成，南海立體停車場可適時紓緩市區停車問題。

至於綜合商場「太陽城饗樂生活館」，包括超級巨星KTV、新東陽、茶之魔手、海底撈、全家超商等，可望陸續進駐，預計明年初投入營運，帶動澎湖發展。海中天說，盼像台北信義計畫區商圈，吃喝玩樂都能滿足。（編輯：郭諭儒）1131130