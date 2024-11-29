澎湖造林30年漫長路 樹種要抗強風和鹹水煙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣29日電）澎湖縣長陳光復在澎湖造林30年成果回顧及研討會中表示，澎湖造林是條漫長艱辛的路，要能抗強風和抗鹹水煙，未來仍會持續尋找樹種種植，將澎湖打造成綠意盎然的大公園，提升生活環境。

澎湖造林30年成果回顧走讀工作坊及研討座談會，今天在澎湖科大國會議廳舉行，澎湖縣長陳光復、農業部林業及自然保育署副署長廖一光、林業署屏東分署長楊瑞芬、澎湖農漁局長陳高樑、澎湖林務公園管理所長李振綱與近200名民眾與會。

陳光復表示，澎湖風大乾旱，降雨量少於蒸發量，種植的林木可以擋風，但擋不了「鹹水煙」，有如在醃鹹菜般，感謝中央30年來克服天候等環境，種植了木麻黃、南洋杉、羅漢松、檉柳與欖仁等樹種，並持續尋找樹種種植林木。

楊瑞芬表示，澎湖早年300公頃的造林，在民國80年因颱風露絲侵襲，一夕損失，81年由已故的前總統李登輝責成農委會辦理澎湖復育造林任務，當時省政府成立「澎湖造林推行小組」，30年來已完成了全島大面積的造林，改變了澎湖的地平線，達到了防風防塵效果，民眾不會再有「吃飯配土」的印象，尤其30年來的造林成果，對澎湖的社會、經濟與環境面，都有很大貢獻，尤其造林工作有30至90歲的經驗傳承，未來仍會持續植樹造林。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廖一光指出，澎湖30年來造林有目共睹，澎湖的確有森林，林業署未來除了保護現有的林木外，還要有生態永續的概念，未來還要增加於在地的生物多樣化，讓生態永續生存，讓澎湖島嶼充滿著綠色生機與活力，營造更美好的家園。

澎湖造林30年成果回顧走讀工作坊及研討座談會後，現場還有澎湖造林史與造林老照片成果展外，並前往九地營區、五德、龍門、林投與隘門等造林地實地參訪造林成果。（編輯：郭諭儒）1131129