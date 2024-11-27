本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

澎湖大行軍活動 12/28跨海大橋登場

2024/11/27 17:07（11/27 17:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
澎湖縣政府「2024澎湖大行軍．逆風向前行」活動記者會27日舉行，澎湖縣長陳光復（後中）等人出席，宣布活動12月28日將舉行，參與者將由澎湖跨海大橋白沙段行軍至西嶼端，全程約2.5公里，在東昌營區還有一系列體驗活動。中央社 113年11月27日
澎湖縣政府「2024澎湖大行軍．逆風向前行」活動記者會27日舉行，澎湖縣長陳光復（後中）等人出席，宣布活動12月28日將舉行，參與者將由澎湖跨海大橋白沙段行軍至西嶼端，全程約2.5公里，在東昌營區還有一系列體驗活動。中央社 113年11月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣27日電）澎湖年度壓軸的「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，12月28日在跨海大橋登場，將有來自全台各地1300名民眾參與，澎湖在地小小兵今天搶先體驗，一起感受國軍野戰生活的樂趣。

澎湖縣政府「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，今天在生活博物館舉行記者會，澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、國民黨議員許國政、無黨籍議員蘇陳綉色、旅遊處長陳美齡與文化局長陳鈺雲等與旅遊業界代表，一起宣告「2024澎湖大行軍」12月28日在澎湖跨海大橋與西嶼東昌營區登場。

今天先由澎湖在地的14名幼兒園小朋友換上野戰軍裝化身小小兵，表演軍歌等可愛超萌的動作，贏得滿場的掌聲。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

澎湖縣政府旅遊處表示，「澎湖大行軍．逆風向前行」活動，12月28日從澎湖跨海大橋白沙段行軍至西嶼端，全程約2.5公里，並專車接往西嶼東昌營區進行射擊遊戲與九宮格拼圖、迷彩妝體驗等活動，並規劃有「樂酷童萌」與擁有百萬人追蹤的知名插畫「柴語錄」主角廢柴與民眾一起同樂，現場還提供澎湖在地風味美食，供參與遊行的民眾品嘗。

澎湖縣政府與文化局和澎湖國家風景區管理處等合作，除在澎湖大行軍外，還可前往戰地史蹟西嶼彈藥本庫、西堡壘等參訪和東堡壘雙子星砲導覽，重溫當年軍旅生涯。（編輯：謝雅竹）1131127

「2024澎湖大行軍．逆風向前行」活動12月28日將登場，27日舉辦記者會，多名在地幼兒園小朋友穿起迷彩軍裝表演軍歌，可愛萌樣博得滿堂彩。中央社 113年11月27日
「2024澎湖大行軍．逆風向前行」活動12月28日將登場，27日舉辦記者會，多名在地幼兒園小朋友穿起迷彩軍裝表演軍歌，可愛萌樣博得滿堂彩。中央社 113年11月27日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：