澎湖社區全民與勞資運動會 打造幸福活力城市

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（中央社澎湖縣9日電）澎湖縣社區全民運動與勞資運動會今天登場，1500多名民眾參與，縣長陳光復表示，澎湖不僅是幸福城市，更是活力的城市，籍由正當休閒運動，相互交流，打造建康快樂優質的生活。

「活力菊島 再造社區」澎湖社區全民運動暨「勞雇同心 共創雙贏」勞資運動會，今天分別在澎湖多功能綜合體育館登場，共計有全縣41個社區1000多人與19個公私事業單位500多人參與，陳光復、正副議長陳毓仁、藍凱元、無黨籍議員魏睿宏、蘇陳綉色、陳佩真、民進黨議員呂黃春金與社會處長周柏雅等人都與民眾一起同樂。

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陳光復表示，澎湖不僅是幸福城市，更是活力的城市，今天看到這麼多的鄉親參加運動會，全民健身的理念深植人心，期許一起比賽、加油與歡笑，籍由正當休閒運動，相互交流，打造菊島展現健康與活力的嶄新面貌。

運動會今年以陸舟競走為主題，冠軍可獲1萬元獎金，各隊都全力以赴，雖只有短短50公尺，有參賽隊伍在比賽中摔倒，也有認為太長了很費力辛苦。還有朋友！乎乾啦、背水一戰、投石問路、甕中捉鱉等趣味競賽，盼在好玩又有趣中，達到運動休閒與勞資和諧目標。（編輯：郭諭儒）1131109