澎湖獲贈12導程心電圖機 配置離島衛生所救命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣5日電）離島醫療再提升，澎湖縣政府今天獲贈8台12導程心電圖機，將配置各離島的衛生所，為離島居民第一時間作最即時專業的診斷。

祐鋒實業彭雅琪、王珮珊與不具名善心人士聯合捐贈8台12導程心電圖機，今天委由立遠生醫公司醫療事業處長于宗平代表，由縣長陳光復代表受贈，並回贈感謝狀，肯定企業熱心公益，為離島居民帶來健康保障，提升醫療服務品質。

陳光復指出，澎湖2、3級離島居民，就醫面臨諸多不便，獲贈的機組將分配到各離島基層衛生所與衛生室。透過提升醫療設備，引入AI智慧醫療輔助，有助鄉親做最即時且專業的疾病診斷，即早啟動到院前急性冠心症醫療照護機制，降低延誤治療風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳光復表示，機組能夠快速檢測、初期判斷急性心肌梗塞，並藉由即時收集心電圖數據，透過「菊島守心鏈」將資料傳送至與縣府合作的大型醫院，搭配人工智慧自動分析心律與判讀異常，讓醫護人員在最短時間內判讀確認，在緊急轉診至醫院治療時，做出相應處置。

澎湖縣衛生局表示，醫療照護將隨著AI技術設備的應用，服務範圍越來越廣，目前澎湖2、3級離島的衛生所、室均已佈建AI智慧12導程心電圖機，呼籲鄉親有心臟方面不適症狀或需定期檢查時，即早到當地衛生所、室檢測接受積極治療，未來將持續推動投入更多先進醫療設備，縮短醫療資源差距，讓居民在地享有更優質的醫療服務。（編輯：郭諭儒）1131105

為了讓離島居民在地享有更優質的醫療服務，祐鋒實業股份有限公司彭雅琪、王珮珊等人5日捐贈澎湖縣衛生局12導程心電圖機，由縣長陳光復（左4）代表接受。（澎湖縣政府提供）中央社 113年11月5日