澎湖天使之音活動登場 身障者飆歌展現歌喉

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（中央社澎湖縣2日電）澎湖今天舉辦「天使之音傳達天際」活動，讓身障者同樂飆歌大展歌喉，縣長陳光復肯定身障者走出來，有勇氣面對社會，展現人生舞台，也獻唱「媽媽請你也保重」，炒熱活動氣氛。

澎湖縣政府慶祝國際身心障礙者日系列活動，委由澎湖縣慢飛天使服務協會辦理「天使之音傳達天際 活力同樂飆歌」活動，今天登場，有25名身心障礙者參賽者，家屬們組熱血應援團加油，場面熱絡，縣長陳光復、議長陳毓仁與協會理事長吳仁祥等人都自掏腰包，為賽事加碼獎金。

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陳光復表示，縣府對於身心障礙者權益，會在環境無礙、機會平等、公平參與、權益保障、資訊可及等各方面持續努力，讓身障者獲得更多的理解和支持，尤其，唱歌可以抒壓，讓心情感到愉快，增加自信心，期盼藉由比賽，互相切磋，唱出快樂、唱出夢想、盡情表現自己，並結交不同生活領域的朋友。

陳光復也現場高歌一曲「媽媽請你也保重」，炒熱活動氣氛，參與的身障者更是各個有備而來，妝髮打扮齊全、盼全力以赴爭取佳績，贏得滿滿掌聲。（編輯：郭諭儒）1131102