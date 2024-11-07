澎湖高中職生每學期助學1萬 陳光復：明年2月起發放

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（中央社澎湖縣7日電）澎湖縣長陳光復今天在議會定期大會施政報告中指出，為落實全齡全方位社會福利政策，澎湖1700多名高中職學生，明年2月起，也可享有每學期新台幣1萬元助學金。

陳光復指出，澎湖大小民眾從出生到老年安養，縣府推動生育補助357（第1胎3萬、第2胎5萬及第3胎7萬元）政策、補助0至2歲每月1500元育兒用品、澎湖限定5項公費疫苗、營養午餐免費、大學生交通補助每年1萬元、補助長者裝置假牙全口5萬元（半口2.5萬元）、65歲長者敬老禮金每年1萬5000元、身障者慰問金每年1萬1000元等社福政策。

陳光復表示，目前就讀澎湖科大的縣籍學生享有每學期1萬元補助，著眼縣內馬公高中與澎湖海事職校2所職校或部分赴台就讀音樂等科別學生，估計約有1700位左右，在縣府有效減少債務後，基於公平正義原則下，決定自明年2月起比照發放每學期1萬元助學金，經費預估約在1700萬元。

民進黨議員呂黃春金對縣長明年發放高中職每學期1萬元助學金，表示欣慰，因這是她在本屆首次會議時提出，終獲得縣府評估財政後比照辦理，大部份與會議員也都表支持。

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陳光復同時提出，面對離島醫療資源挑戰，縣府除透過策略聯盟的簽訂與醫療轉診策略聯盟及充實離島地區醫事人員養成計畫等外，也爭取三總澎湖分院設置放射腫瘤中心，預定民國116年完成設置，提供更完善醫療服務。

澎湖縣議會第20屆第4次定期會今天開議，會期至12月5日止，為期30天，將審理澎湖縣政府114年度總預算案等；議長陳毓仁指出，本屆議員任期將過半，議會審議通過縣府所提408件議案與墊付案，期勉縣府團體與時間賽跑，加速執行辦理。（編輯：陳仁華）1131107