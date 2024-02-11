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台中老舊街區活化 70年歷史建築變身客家餐廳

2024/2/11 09:32
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市政府推動老舊街區活化整修補助計畫，其中位於台中火車站附近的1間70年歷史建築原本騎樓天花板破舊、牆面龜裂斑駁，在市府輔導下，變身具歷史風貌的客家餐廳。

中市府都市發展局推動「台中市老舊街區活化整修補助計畫」，補助中區及周邊部分西區、南區與東區建物本體外部改善與室內裝修，維持老舊街屋外部景觀、建築立面樣式，改善室內裝修與設計，保存原有建築風貌特色，並活化老屋使用機能，促進街區產業經濟再生。

位於中區建國路的安厚食客家餐廳是超過70年的歷史建築，騎樓天花板破舊，牆面龜裂斑駁，出現公共安全隱憂，經都發局整修補助計畫輔導後風華再現，成為火車站前新亮點，吸引遊客目光。

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都發局說，總工程經費超過新台幣300萬元，由市府補助約100萬元，完成招牌及外牆磁磚拆除，另有騎樓整平、門廊修繕及室內裝修工程，保留建築原有元素，融合現代簡潔風格。

民主進步黨籍台中市議員黃守達表示，舊城區老屋老房是台中寶貴資產，市府應協助活化再生，而涉及補助項目與金額、申請作業受理速度與相關法規鬆綁等問題，市府還有很大努力空間，希望都發局可從客家餐廳成功案例汲取經驗，幫更多民間老屋老房修復整建，帶動舊城創新體驗。（編輯：李明宗）1130211

#台中市
#都發局
#黃守達
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