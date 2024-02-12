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雲林青農蔡英地導入科技養鵝 闖出一片天

2024/2/12 10:11（2/12 10:26 更新）
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青農蔡英地（圖）2018年懷抱對鄉土的眷戀，放棄科技業高薪回到雲林縣養鵝，引入智慧農業技術和綠能支持農業、做出品牌，成功闖出一片天。中央社記者姜宜菁攝 113年2月12日
青農蔡英地（圖）2018年懷抱對鄉土的眷戀，放棄科技業高薪回到雲林縣養鵝，引入智慧農業技術和綠能支持農業、做出品牌，成功闖出一片天。中央社記者姜宜菁攝 113年2月12日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）懷抱對鄉土的眷念，蔡英地2018年放棄科技業高薪，回雲林縣養鵝，面對父母反對和禽流感挑戰仍不斷精進，用智慧農業技術和綠能做出品牌，闖出一片天。

蔡英地畢業於國立政治大學研究所，曾任會計師、科技業高階幹部，但2015年禽流感重創父親的養鵝事業，疫情下如果要繼續養鵝，須引進新思維。

蔡英地懷抱對鄉土的眷念，2018年回鄉發展「非開放式禽舍養殖技術」，克服禽流感威脅，自創品牌經營鵝肉冷凍料理，開啟多元通路，且透過屋頂太陽能穩定現金流，提出零出資整場改建方案。

他發展出一套鄉村可運作的鵝產業模式，透過手機APP、數位網絡控制禽舍或溫室溫、溼度，降低病媒入侵又省時、省力及省人工，產業模式可複製、擴散，提供更多青農、老農工作機會，去年獲數位發展部創業歸故里創新創業競賽冠軍。

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蔡英地雖慶幸有父親的養殖經驗，卻也時常與父親在技術、管理等方面意見衝突，彼此不停碰撞；長輩質疑科技可行性，在歷經2次禽流感考驗後，蔡英地以實際操作說服父親的經驗法則。

蔡英地表示，推動非開放式禽舍養殖技術合作方案，希望推動老農閒置的畜牧場出租改建，既可活化場地，也可讓老農獲穩定退休收益，讓青農取得養殖技術與場地，透過肉鵝養殖穩定收益，支持青農在農村發展及生活。（編輯：李明宗）1130212

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