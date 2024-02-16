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屏東縣原鄉結合日照中心 提供臨時夜宿長照服務

2024/2/16 13:33（2/16 14:11 更新）
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屏東縣政府輔導牡丹、來義及春日鄉等3處日間照顧服務中心，向衛生福利部提出「山地原住民及離島地區多元照顧服務模式發展計畫（增設臨時夜宿）」申請，皆通過審查，提供有需求的部落家庭能尋求在地資源。（屏東縣長期照護處照顧管理科提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月16日
屏東縣政府輔導牡丹、來義及春日鄉等3處日間照顧服務中心，向衛生福利部提出「山地原住民及離島地區多元照顧服務模式發展計畫（增設臨時夜宿）」申請，皆通過審查，提供有需求的部落家庭能尋求在地資源。（屏東縣長期照護處照顧管理科提供）中央社記者張已亷傳真 113年2月16日
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（中央社記者張已亷屏東縣16日電）屏東縣政府看見原鄉夜間臨時住宿長照服務需求，今年度輔導向衛福部申請3案都獲得支持通過審查。其中，牡丹鄉、來義鄉2家日間照顧服務中心將提供臨時夜宿長照服務。

縣府長期照護處今天新聞稿表示，繼民國111年牡丹日間照顧服務中心試辦「日間照顧服務中心結合臨時夜宿」成功經驗，113年度輔導牡丹鄉、來義鄉及春日鄉共3處日間照顧服務中心向衛生福利部提出「山地原住民及離島地區多元照顧服務模式發展計畫(增設臨時夜宿)」申請。3案都獲得通過審查，其中，牡丹鄉、來義鄉2家日間照顧服務中心準備開始提供臨時夜宿長照服務。

長照處照顧管理科表示，日間照顧服務中心提供臨時夜宿長照服務特點，包括日間時段長輩可到日間中心接受專業照護服務，家屬或長輩提前預約提出住宿需求，就能在熟悉的日照中心空間內延續使用服務至隔日早上8時，具有服務時間不間斷、服務地點不更換服務特色。

同時發揮原鄉部落自助互助文化，提供部落家庭有短期夜間協助看顧長照需求的家人時，能尋求在地資源留置於部落接受夜間臨時照護。

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依長照處數據，屏東縣9個原住民鄉，已於7個鄉鎮設立日間照顧服務中心，並在8個原住民鄉佈建20站的家庭托顧服務，提供部落就近使用社區長照服務。陸續將在滿州鄉及春日鄉再增加2家日間照顧服務中心提供服務，達到「一原鄉一日照」目標。

由於原鄉缺乏住宿型機構，期望透過原鄉日間照顧服務中心結合臨時夜宿的服務，滿足長照服務住宿需求多一項選擇，也適時地提供家庭照顧者喘息空間，並將持續鼓勵轄內在原鄉提供長照服務的機構，發展原鄉長照服務模式，創造部落服務價值，落實在地照顧。（編輯：孫承武）1130216

#來義鄉
#牡丹鄉
#衛福部
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