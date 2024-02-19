高市客委會新春循古禮祈福 吸引5百鄉親參與

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（中央社記者張已亷高雄19日電）高雄市政府客家事務委員會今天上午在新客家文化園區文物館，舉行客家傳統祭儀「新春祈福」，與約500名鄉親遵循古禮行「三獻禮」，祈求天地諸神保佑龍年諸事圓滿。

高市府客家事務委員會今天發布新聞稿表示，高雄市政府秘書長郭添貴率市府團隊，與高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑，以及議員陳慧文、黃文益、鄭孟洳、黃香菽、李喬如、邱俊憲等人，以客語誦讀祭文，搭配美濃客家八音，與現場約500名民眾一同參與客家新春祈福。

郭添貴表示，高雄市獲國土管理署補助新台幣4000萬元，市內客家重大建設今年陸續開工，鳳山區客家服務新據點「黃埔客站」，以及結合湧泉特色、客家文化、綠色生態的「美濃文化生態散步策」，皆預計今年完工，另外，自2019年至2023年沉浸式客語教學班級數成長63%，持續於校園推廣客語。

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客委會主委楊瑞霞表示，客家族群有「春祈秋報」文化，於春天過年期間準備豐盛祭品，向上蒼神明祈求新年諸事圓滿，今天祈福活動由六龜區新威國小及火焰蟲非營利幼兒園，分別帶來「客家童趣」等歌舞表演，另外由東門國小舞動客家獅迎新春，讓民眾感受龍年喜慶氛圍。

客委會表示，儀式後由郭添貴率市府團隊發送開運紅包給現場民眾，民眾開心領紅包，並享用客家粄食，吃粄吃福好運一整年。（編輯：陳仁華）1130219