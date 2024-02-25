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戰爭成日常考驗烏克蘭團結 有人關注戰事有人狂歡如舊似平行世界
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嘉市八掌溪畔黃金風鈴木綻放 燦爛奪目金色隧道

2024/2/25 13:43（2/25 14:26 更新）
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嘉義市軍輝橋八掌溪堤防旁的黃金風鈴木正熱情綻放，開成燦爛奪目的金色隧道，2月下旬至3月初是最佳賞花期。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月25日
嘉義市軍輝橋八掌溪堤防旁的黃金風鈴木正熱情綻放，開成燦爛奪目的金色隧道，2月下旬至3月初是最佳賞花期。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月25日
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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市軍輝橋八掌溪堤防旁的黃金風鈴木正熱情綻放，2月下旬至3月初是最佳賞花期，黃金風鈴木盛開成燦爛奪目的金色隧道，吸引民眾賞花。

嘉義市政府觀光新聞處今天發布新聞稿指出，嘉義市兼具豐厚人文底蘊與自然美景，2月起春暖花開，嘉義市進入連續特色花期，繼洋紅風鈴木為嘉義市點綴粉紅浪漫後，黃金風鈴木也陸續接棒盛開。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，嘉義市的黃金風鈴木近日盛開，軍輝橋八掌溪堤防兩旁步道正是知名的賞花景點，遊客可以漫步金色隧道間，拍下專屬這個季節的美照。

嘉義市觀光新聞處歡迎民眾把握花期賞花，但提醒民眾，欣賞美景時，請勿攀折樹枝花朵，讓更多人可以一同感受黃金璀璨。

嘉義市觀光新聞處表示，黃金風鈴木陸續盛開後，有200棵油桐花的東義路「圓林仔社區」，4月就會盛開成雪白桐花林；後庄里的盧厝堤防邊，有一條藍花楹道，5月藍花楹紫花飄落，地上猶如鋪上一層淡紫色地毯；6月為阿勃勒盛開花季，市區世賢路、自由路將一片金黃。（編輯：黃世雅）1130225

嘉義市軍輝橋八掌溪堤防旁的黃金風鈴木近日盛開，市府觀光新聞處歡迎民眾把握花期賞花，漫步金色隧道間，拍下專屬這個季節的美照。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月25日
嘉義市軍輝橋八掌溪堤防旁的黃金風鈴木近日盛開，市府觀光新聞處歡迎民眾把握花期賞花，漫步金色隧道間，拍下專屬這個季節的美照。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 113年2月25日
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