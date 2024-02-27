彰縣流感重症22例死亡3例 1700多劑流感疫苗供接種

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣衛生局指出，流感疫情上升，3月5日開放1700多劑公費流感疫苗供民眾接種；衛生局指出，今年流感重症已有22例，死亡3例，為避免疫情擴大，呼籲65歲以下民眾接種疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者電訪時說，從今年1月1日至今，流感重症已有22例，死亡有3例，顯示疫情上升，但春節後打氣下降，為發揮疫苗最大效益，帶動長者打氣，中央撥發1700多劑公費流感疫苗給彰化縣，供民眾施打。

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葉彥伯指出，今年除了流感以及COVID-19外，許多人都出現因腺病毒、黴漿菌等引起的咳嗽等症狀，過去幾年為防範COVID-19疫情，民眾都會戴上口罩，重視個人衛生，不過身體因此沒有對抗腺病毒等病毒細菌的抗體。

葉彥伯說，一般的感冒以及因腺病毒引起的症狀，大多可藉由藥物或身體抵抗力痊癒，這一波流感疫情恐怕要等到3月較暖和時才會降溫，為避免流感或COVID-19重症，呼籲還沒有接種流感或COVID-19疫苗的民眾，可向衛生局預約。（編輯：黃世雅）1130227