苗縣府原民處回歸一級單位 6局處正副主管異動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣政府「原住民族事務中心」3月將裁撤，恢復為一級單位「原住民族及族群發展處」，今天公布首任處長由泰興國小校長盧曉玲陞任，另有衛生局、社會處等正副主管異動。

苗栗縣政府於民國105年前縣長徐耀昌任內調整組織編制，為成立勞工及青年發展處，將原本一級單位「原住民行政處」改制為二級單位「原住民族事務中心」，引發原住民族不滿遭降貶爭議；縣長鍾東錦111年競選期間承諾，上任後要讓原住民中心恢復為一級單位。

縣府今天發布新聞稿指出，為維護縣內原住民族權益，照顧多元族群福祉，原住民族事務中心自今年3月1日起裁撤，恢復為一級單位原住民族及族群發展處。

因應這次原民處「回歸」，縣府同步修正苗栗縣政府組織自治條例及編制表，也將計畫處併入行政處，另因衛生局長張蕊仙、參議徐榮隆退休，發布相關人事異動。

異動名單包括：社會處長楊文志調任衛生局長；社會處副處長張國棟陞任社會處長；泰興國小校長盧曉玲陞任原住民族及族群發展處處長；行政處副處長陳世省調任原住民族及族群發展處副處長；計畫處副處長林國竹 調任民政處副處長；簡任秘書賴鈞敏調任行政處副處長；民政處副處長呂岸霖調任簡任秘書。人事命令3月1日生效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這是鍾東錦上任1年多來，第2次較大規模人事異動，他表示，此次涉及衛生局、計畫處、行政處、社會處、民政處及原住民族及族群發展處等6個局處長、副處長外，主要是兌現參選時的原民政見，也因應局處首長職務遷調，使縣府組織內部整體結構更加完善穩固。

鍾東錦指出，透過人事調整，期許縣府團隊在崗位發揮專業，共同打造幸福苗栗，未來拔擢將以內升為主，增加升遷管道，為縣府育才攬才，激勵團隊士氣，提升行政效能。（編輯：郭諭儒）1130227