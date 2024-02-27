更多編輯台推薦新聞：
學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看
生活

學測成績這裡查 113年各科5標、級分對照表一次看

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

苗縣府原民處回歸一級單位 6局處正副主管異動

2024/2/27 19:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗縣政府「原住民族事務中心」3月將裁撤，恢復為一級單位「原住民族及族群發展處」，今天公布首任處長由泰興國小校長盧曉玲陞任，另有衛生局、社會處等正副主管異動。

苗栗縣政府於民國105年前縣長徐耀昌任內調整組織編制，為成立勞工及青年發展處，將原本一級單位「原住民行政處」改制為二級單位「原住民族事務中心」，引發原住民族不滿遭降貶爭議；縣長鍾東錦111年競選期間承諾，上任後要讓原住民中心恢復為一級單位。

縣府今天發布新聞稿指出，為維護縣內原住民族權益，照顧多元族群福祉，原住民族事務中心自今年3月1日起裁撤，恢復為一級單位原住民族及族群發展處。

因應這次原民處「回歸」，縣府同步修正苗栗縣政府組織自治條例及編制表，也將計畫處併入行政處，另因衛生局長張蕊仙、參議徐榮隆退休，發布相關人事異動。

異動名單包括：社會處長楊文志調任衛生局長；社會處副處長張國棟陞任社會處長；泰興國小校長盧曉玲陞任原住民族及族群發展處處長；行政處副處長陳世省調任原住民族及族群發展處副處長；計畫處副處長林國竹 調任民政處副處長；簡任秘書賴鈞敏調任行政處副處長；民政處副處長呂岸霖調任簡任秘書。人事命令3月1日生效。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這是鍾東錦上任1年多來，第2次較大規模人事異動，他表示，此次涉及衛生局、計畫處、行政處、社會處、民政處及原住民族及族群發展處等6個局處長、副處長外，主要是兌現參選時的原民政見，也因應局處首長職務遷調，使縣府組織內部整體結構更加完善穩固。

鍾東錦指出，透過人事調整，期許縣府團隊在崗位發揮專業，共同打造幸福苗栗，未來拔擢將以內升為主，增加升遷管道，為縣府育才攬才，激勵團隊士氣，提升行政效能。（編輯：郭諭儒）1130227

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.241