山友高山症 高市消防局線上給藥創全台首例

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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高市消防局接獲山友高山症受困營區，雖申請空勤直升機吊掛。由於患者症狀未改善，高級救護技術員啟動線上醫療指導，創全台首例由消防局救護員給予高山症相關藥物案例。

高雄市消防局今天表示，攀登石山的50歲楊姓山友從昨日起就開始出現頭暈、噁心、劇烈嘔吐及胸悶等疑高山症症狀，即使隊友協助下降高度也無法緩解。同行山友28日凌晨向消防局求援，由桃源、茂林、那瑪夏等分隊出勤救援，並於當日上午申請空勤直升機吊掛。

消防局緊急救護科說明全案處置，同步派遣杉林分隊高級救護技術員陳茂軒、李丹鳳攜帶高山症用藥前往接駁，經評估患者狀況並請求醫療指導醫師指導後，給予緩解噁心、嘔吐藥物。

消防局醫療指導醫師、衛生福利部旗山醫院急診主任梁祐瑋指出，人在高山上因為氣體壓力改變，在缺氧時出現頭痛、頭暈或失眠等症狀就可稱「急性高山症」；當患者出現劇烈嘔吐時，代表症狀可能持續惡化成為高山肺水腫及高山腦水腫。治療方面，盡速下降高度就醫為最重要處置；若患者已無法行動，須倚靠消防搜救人員盡早介入處置。

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梁祐瑋表示，本案患者雖經由直升機載下山，但仍持續有噁心、嘔吐情形，經出勤高級救護技術員評估無相關用藥禁忌症並請求線上醫療指導，同意經靜脈注射給予緩解嘔吐的藥劑Metoclopramide。

緊急救護科長黃士純說，「高級救護技術員預立醫療流程」中，針對「高山症」常見症狀或急性高山肺水腫、高山腦水腫，開放高級救護技術員評估並在醫療指導醫師線上指示授權下，可給予5種口服、肌肉注射或靜脈注射藥物，以及時緩解患者症狀、提升救援效率。（編輯：孫承武）1130229