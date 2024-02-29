雲林土雞場感染H5N1 撲殺7505隻

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（中央社記者姜宜菁雲林縣29日電）雲林縣土庫鎮1土雞場日前出現異常死亡，業者主動通報，確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所今天撲殺7505隻土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

雲林縣動植物防疫所表示，土庫鎮1土雞場日前出現異常死亡，經通報確診H5N1，雲林縣動植物防疫所今天撲殺7505隻40日齡土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

根據雲林縣動植物防疫所統計，今年迄今雲林縣確診及撲殺禽流感禽場案例計9例，分別為陸禽5場、鴨2場、鵝2場。

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雲林縣動植物防疫所長廖培志分析，近期禽流感案例發生原因，經研判其成因多為業者未落實禽場生物安全，如人員進出禽舍未落實衛生清潔，呼籲禽農落實場內消毒工作並每日自主觀察。

雲林縣動植物防疫所提醒禽農，受大陸冷氣團影響，近期各區早晚溫差較大，在明後天受冷空氣南下，氣溫將會更低，應做好禽場防寒工作，適時開啟保溫設備，以減輕禽隻緊迫，降低染病風險。（編輯：李亨山）1130229