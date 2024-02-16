雲林1土雞場確診H5N1禽流感 撲殺逾2.4萬隻

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣口湖鄉1土雞場日前出現異常死亡，經業者通報檢驗，確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所今天撲殺2萬4016隻土雞，並督導業者清潔場區及消毒。

根據雲林縣動植物防疫所統計，113年元月迄今，雲林縣確診及撲殺禽流感禽場案例計8例（陸禽4場、鴨2場、鵝2場）。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，口湖鄉1土雞場日前出現異常死亡，經業者主動通報檢驗後，確診H5N1，雲林縣動植物防疫所今天撲殺2萬4016隻土雞。

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由於雲林縣週週皆有確診疫情，雲林縣動植物防疫所持續針對縣內禽流感高風險區域消毒，也持續利用遙控無人機查核死廢畜禽化製車，以督促駕駛載運死廢畜禽時全程保持密閉防漏，避免影響環境衛生造成疫病擴散。

雲林縣動植物防疫所也呼籲化製車業者切勿心存僥倖，執行載運作業時務必依法維持防漏密閉，違反者將依動物傳染病防治條例規定裁處。（編輯：郭諭儒）1130216