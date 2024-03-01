屏東品牌前進國際 周春米赴日行銷農漁特產

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣長周春米今天率團赴日本，將到熊本市超市舉辦農漁畜產及加工品上市記者會，接著到東京與日本倉冷公司簽署合作備忘錄並出席東京食品展，要將屏東品牌推向國際。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，縣府攜手10家農漁畜及加工品，首度進軍日本熊本超市，台積電熊本廠啟用，帶動當地市場需求，屏東上架產品涵蓋農林漁牧，藉由超市通路爭取先機。

其中，農產部分精選加工製品，如採用屏東檸檬製成的檸檬磚、金桔檸檬磚、香檬原汁、牛蒡茶、牛蒡脆片、香蕉、蜜棗、芒果乾、鳳梨及蓮霧等果乾系列產品；漁畜產方面，有知名品牌台畜公司肉類加工品，及肉質鮮美的屏東海味石斑涮涮片、午仔魚等。

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縣府提及，不僅拓展日本在地超市通路，還與日本企業合作，此行將與日本倉冷公司簽署合作備忘錄，廣拓日本市場，希望能在台日互動良好基礎上，再創佳績；此外，在周春米與日本企業代表共同見證下，台畜與倉冷公司、屏東縣朋泉生產合作社也將與日本株式會社Rush、全農企業社簽署合作備忘錄，互惠合作，將屏東畜產品及芒果行銷日本。

周春米並將出席5日的「東京食品展」開幕，推銷屏東好物，提升日本與各國買家對屏東農特產品及產業優質印象，讓屏東品牌挺進國際。（編輯：郭諭儒）1130301