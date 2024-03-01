更多編輯台推薦新聞：
服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天
生活

服務業缺工拉近薪資 兩性同酬日較112年進步4天

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留
文化

嘉義車站第一代轉車台迄今116年 指定古蹟現地保留

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天
生活

中央社團協續約 有薪家庭照顧假、產假各增1天

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水
科技

埃及將引進日本「空氣造水」設備 估一天可生產16公升飲用水

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東品牌前進國際 周春米赴日行銷農漁特產

2024/3/1 15:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣長周春米今天率團赴日本，將到熊本市超市舉辦農漁畜產及加工品上市記者會，接著到東京與日本倉冷公司簽署合作備忘錄並出席東京食品展，要將屏東品牌推向國際。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，縣府攜手10家農漁畜及加工品，首度進軍日本熊本超市，台積電熊本廠啟用，帶動當地市場需求，屏東上架產品涵蓋農林漁牧，藉由超市通路爭取先機。

其中，農產部分精選加工製品，如採用屏東檸檬製成的檸檬磚、金桔檸檬磚、香檬原汁、牛蒡茶、牛蒡脆片、香蕉、蜜棗、芒果乾、鳳梨及蓮霧等果乾系列產品；漁畜產方面，有知名品牌台畜公司肉類加工品，及肉質鮮美的屏東海味石斑涮涮片、午仔魚等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

縣府提及，不僅拓展日本在地超市通路，還與日本企業合作，此行將與日本倉冷公司簽署合作備忘錄，廣拓日本市場，希望能在台日互動良好基礎上，再創佳績；此外，在周春米與日本企業代表共同見證下，台畜與倉冷公司、屏東縣朋泉生產合作社也將與日本株式會社Rush、全農企業社簽署合作備忘錄，互惠合作，將屏東畜產品及芒果行銷日本。

周春米並將出席5日的「東京食品展」開幕，推銷屏東好物，提升日本與各國買家對屏東農特產品及產業優質印象，讓屏東品牌挺進國際。（編輯：郭諭儒）1130301

#日本
#屏東縣
#周春米
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.54