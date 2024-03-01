台中廣十停車場電梯不能用 市府：已更新竣工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市西區廣十柳川停車場鄰近第五市場、台中文學館等景點，民進黨台中市議員黃守達今天表示，發現停車場環境髒亂且電梯不能用，市府指出，電梯更新已竣工待驗收及啟用。

黃守達指出，位於西區的廣十柳川停車場共有地下3層，周遭有第五市場、台中文學館等景點，也是西區區公所洽公、辦活動常用的停車場。

黃守達接獲民眾反映，廣十柳川停車場樓梯入口常年有雜物放置，還有嗆鼻的尿騷味。階梯上滿布不明髒污黑點，不僅通行環境相當髒亂陰暗，也未見有工作人員看顧。民眾都擔心，地下樓層手機訊號微弱，加上電梯又無法使用，若夜間發生事情，恐形成治安死角。

黃守達認為，過去這處停車場的電梯設備就經常故障，去年好不容易更換了新電梯，啟用卻拖了數個月之久，直至今天所有電梯口仍貼著「電梯尚未修復開放」的告示，不僅輪椅族目前完全無法使用停車場，也對長者、孕婦、幼兒等無障礙需求族群非常不友善。

台中市交通局對此表示，廣十停車場電梯更新已於去年12月29日竣工，但因契約規定驗收時需檢附「升降設備使用許可證」，目前已經消防局及都發局審查核可，並於今年1月31日提送內政部營建署審核，待取得許可證後將依規辦理後續驗收及啟用事宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於手機訊號改善部分，交通局指出，也已於去年12月22日函文請3家電信業者（中華電信、遠傳、台灣大哥大）改善，其中台灣大哥大於今年2月21日改善完畢，後續將持續追蹤另2家電信業者改善進度。

此外，市府已啟動「公有路外停車場翻新改造計畫」，於委外招標時將停車場納入委外契約優化及改造項目，改善原本停車場昏暗、髒污、漏水等問題外，並加入業者創意元素及美感設計。（編輯：黃世雅）1130301