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自蘇花公路救傷 野山羊「皮蛋」北市動物園見客

2024/3/4 15:17（3/4 15:56 更新）
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台北市立動物園4日表示，由民眾在蘇花公路通報救援的野山羊「皮蛋」（圖）正式亮相，牠將在台灣動物區與野山羊母女「薇薇」和「薇寶」一同生活。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷攝 113年3月4日
台北市立動物園4日表示，由民眾在蘇花公路通報救援的野山羊「皮蛋」（圖）正式亮相，牠將在台灣動物區與野山羊母女「薇薇」和「薇寶」一同生活。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷攝 113年3月4日
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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北動物園台灣動物區近期出現一張新面孔，由民眾自蘇花公路救援的野山羊幼崽「皮蛋」，經過約4個月的訓練課程後正式亮相，牠將與野山羊母女「薇薇」和「薇寶」一同生活。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，去年9月，有民眾在蘇花公路附近發現1隻野山羊幼崽，緊急通報宜蘭縣動植物防疫所救援，救傷團隊當時研判這隻個體出生不到1週、亟需哺乳，便向動物園尋求專業意見，擔任起代理媽媽。

然而，相關單位評估，這隻野山羊寶寶成長過程已經適應人類在身邊，個性過於親人而不適合野放，便透過農業部林業保育署野生動物救傷收容計畫，安排送到台北市立動物園收容。

動物園表示，野山羊寶寶在去年11月住進園內，獸醫及保育員接手照養，將牠取名為「皮蛋」，並開設「野山羊幼兒園」，針對食性轉換、社交互動、多樣地形等方面進行訓練。

動物園指出，經過這段日子的努力，「皮蛋」已經學會採食樹葉而不是依賴喝奶，也適應在地形多變的環境中生活，且順利融入「薇薇」和牠去年6月出生的女兒「薇寶」中，3隻羊不僅和平共處，還會互相靠著休息。

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動物園表示，6個月大的「皮蛋」食量驚人，攀爬及跳躍能力都在神速進步中，可以輕易地攀爬到野山羊戶外活動場的最高點，眺望來園的遊客們。期待牠健康長大，成為一隻健壯的大公羊。

動物園提醒，野生動物面對棲息地與人類活動重疊的風險及威脅，迄今有增無減，民眾相遇時請保持距離，以免接觸造成雙方傷害；發現受傷或走失的野生動物也請即刻聯繫救傷單位協助，共同為保育盡一份力量。（編輯：方沛清）1130304

#台北市立動物園
#薇薇
#蘇花公路
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