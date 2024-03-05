西屯農田灌溉溝渠出現不明油污 中市府依法告發

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市西屯區農田灌溉溝渠「下垺圳」出現不明油污，國民黨台中市議員楊大鋐今天要求市府揪出不法之徒，市府指出，疑為團膳業者污染，將依法告發，最高可處300萬元罰鍰。

楊大鋐接獲農民陳情指出，下垺圳出現不明油污，污染灌溉水源，當地農民擔心才剛播種的農作物受污染。聯繫農水署初步處置，目前已放置吸油布至溝渠水面吸附油污。台中市環保局稽查大隊也到場採樣水質，現場溝渠傳出惡臭味。

環保局接獲訊息，會同農業部農田水利署台中管理處人員一同前往勘查，發現溝渠確有蓄積油污情事，採行緊急應變措施阻隔油污擴大，研判為餐飲相關行業油污。

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環保局表示，經現場採水送驗並依水流方向溯源追查，查獲上游一間團膳公司雖設有油水分離設備，但未能定期清理維護，致油污污染溝渠，當場依違反水污染防治法規定告發，依法可處污染行為人3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

環保局指出，由於熱心民眾發現即時向里長反映，因而油污目前尚未因引灌而有流入農田情形，已要求業者即刻配合農水署進行灌溉溝渠清疏作業，避免影響灌溉水質；同時也叮囑業者加強設備清理維護並妥善操作，避免再有油污流出污染水體。（編輯：郭諭儒）1130305